Mit gleich mehreren emotional aufgeladenen – oder auch: vorurteilsbehafteten – Themen wartet der Magdeburger Polizeiruf 110: Unsterblich auf. Aalisha Mansour (Hannah Gharib), eine junge Star-Influencerin, stürzt vom Dach eines Einkaufszentrums und stirbt. Sie stammt aus einer arabischen Flüchtlingsfamilie, die es in Deutschland zu Restaurantbesitzern geschafft hat. Ihr Bruder, so scheint es, gehört zu den traditionsgebundenen Muslimen, dem die Internetexistenz seiner Schwester ein Gräuel ist.

Aalisha (Hannah Gharib) im neuen "Polizeiruf 110" am Sonntag in der ARD.

Aalisha Mansour lebte mit der Friseurin Leonie Jaspers (Katharina Stark) in einer Wohngemeinschaft zusammen – oder war zwischen den beiden jungen Frauen mehr? Diese Frage rückt für Kommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) im Laufe ihrer Ermittlungen zunehmend in den Mittelpunkt, denn auch sonst geraten immer mehr Annahmen rund um den Todesfall ins Wanken.

Tränen und "Breaking News"

Die Influencerin war zuletzt digitalem Hass ausgesetzt gewesen, denn sie hatte ein unwirksames Abnehmmittel angepriesen. Aber sind ihre auf Video gebannten Tränen wirklich echt? Am Tag vor dem Todessturz hatte sie auf ihrem Kanal "Breaking News" angekündigt. War sie zu diesem Zeitpunkt schon so weit in die Verzweiflung getrieben worden? Wer genau war diese junge Frau mit den knallrot gefärbten Haaren?

Am Ende stellt sich in diesem abwechslungsreichen und nicht unspannenden Krimi heraus: Es ist alles ziemlich anders als ursprünglich gedacht. Nicht um enge Weltsichten und Traditionen geht es in diesem Fall, sondern um innere Leere, Abhängigkeit und unglückliche Liebe. Aber auch wieder so, wie es einem Klischee entspricht. (Irene Brickner, 10.5.2024)