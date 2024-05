Feuerwehrleute waren nach der Explosion im Einsatz. AP/STR

Neu-Delhi – Bei einer Explosion in einer Fabrik für Feuerwerk in Indien sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere hätten Verbrennungen davongetragen, berichteten örtliche Medien nach dem Unglück am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden. Ermittlungen zur Ursache des Vorfalls nahe der Stadt Sivakasi im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu dauerten an, sagte ein Polizeisprecher unter anderem dem örtlichen Fernsehsender NDTV.

Aufnahmen örtlicher Medien sowie Videos in den sozialen Netzwerken zeigten eine große graue Wolke über dem Gebäude. Feuerwerk ist in Indien beliebt – unter anderem beim hinduistischen Lichterfest Diwali. In Feuerwerksfabriken kommt es aber immer wieder zu Unfällen mit Toten – unter anderem, weil die Sicherheitsvorkehrungen gering sind. (APA, 10.5.2024)