Eine Elefantenherde im Etosha-Nationalpark in Namibia. Getty Images/iStockphoto

Elefanten sind als sehr soziale Tiere mit gutem Erinnerungsvermögen bekannt, die um Verstorbene trauern und sie manchmal sogar beerdigen. Wenn sie einander begegnen, führen sie Begrüßungsrituale durch, die aus Lauten und Gesten bestehen.

Wie weit dabei bewusstes Handeln im Spiel ist, war bislang nicht ganz klar. Dieser Frage näherte sich eine Forschungsgruppe von der Universität Wien. Die Ergebnisse wurden nun im zu Nature zählenden Fachjournal Communications Biology veröffentlicht.

Das Team beobachtete über einen Monat lang neun Afrikanische Elefanten im Jafuta-Reservat in Simbabwe. Um sicher zu sein, dass das, was sie sahen, tatsächlich Begrüßungen waren, ließen die Forschenden die Tiere trennen, bis sie einander nicht mehr sahen, und dann wiedervereinigen.

Die rund 90 dokumentierten Begrüßungen bestanden aus Trompeten, Brüllen und sogenannten Rumble-Lauten. Letzteres, ein tiefes Grollen, ist der häufigste Elefantenlaut. Dazu kamen bewusste Gesten wie das Klappen und Spreizen der Ohren oder Berührungen mit dem Schwanz, aber auch Gerüche von Pheromonen, die sich im Sekret der Schläfendrüse und im Urin befinden. Schwanzwedeln und Ohrenwackeln dienen vermutlich nebenbei zum Verteilen dieser Gerüche.

Aufmerksamkeit entscheidend

Dieses Verhalten war im Wesentlichen bekannt. In ihrer neuen Studie konnten die Forschenden nun belegen, dass die Art der Reaktion von bestimmten äußeren Umständen abhängt. Die Kommunikation unterscheidet sich, je nachdem ob das Gegenüber ihnen Aufmerksamkeit schenkt oder nicht.

"Wenn ihr Partner sie beobachtet, strecken oder schwingen Elefanten den Rüssel oder strecken auch die Ohren ab. Gibt es hingegen keinen Blickkontakt, berühren sie den anderen oder benutzen Gesten, die Geräusche produzieren – etwa klappen sie die Ohren ein und erzeugen so ein Klatschen", erklärt die Erstautorin Vesta Eleuteri. "Unsere Beobachtungen deuten also darauf hin, dass die Elefanten in ihrer Kommunikation berücksichtigen können, ob es Blickkontakt mit dem begrüßten Elefanten gibt oder nicht."

Zwei der in der Studie untersuchten Elefanten bei der Begrüßung. Das Männchen, links, berührt das rechts stehende Weibchen an der Schläfendrüse und wackelt dabei mit den Ohren. Vesta Eleuteri

Das legt laut Eleuteri und ihrem Team nahe, dass ein hohes Maß an Bewusstsein dahintersteckt. Die Bewusstheit von Kommunikation wird in Stufen unterteilt und ist ein Zeichen von Intelligenz. Bisher ist bewusste Kommunikation der Stufe eins vor allem von Menschen und Affen bekannt. Doch im Tierreich gibt es vereinzelte andere Beispiele, etwa bestimmte Fische in Korallenriffe, die beim Jagen in Gruppen auf Beute aufmerksam machen können. Ein Schritt zur Identifikation einer solchen bewussten Kommunikation der Stufe eins ist zu bestimmen, ob Signale an ein bestimmtes Publikum gerichtet sind. Genau das scheinen Elefanten zu tun, indem sie prüfen, ob ihr Gegenüber sie ansieht.

Auch die Kombination von Gesten und Lauten ist nicht zufällig, sondern folgt einem System. "Wir haben herausgefunden, dass Elefanten spezifische Gesten und Laute kombinieren. Die häufigste Kombination ist der Rumble mit einer Ohrengeste wie dem mehrfachen Ein- und Aufklappen der Ohren. Vor allem weibliche Elefanten verwenden diese Begrüßung untereinander", sagt Projektleiterin Angela Stöger.

Die Forscherinnen Vesta Eleuteri und Katherina Prager dokumentieren von einer erhöhten Plattform aus das Verhalten der Elefanten. Projektleiterin Angela Stöger lässt sie hier als Fotografin in einem günstigen Licht erscheinen. Angela Stöger

Kombination wichtig

Stöger und ihr Team untersuchen seit vielen Jahren die Kommunikation von Elefanten. Stöger hat ihr Wissen als Elefantenexpertin auch in einem Buch verarbeitet. Elefanten wurde 2024 zum Wissenschaftsbuch des Jahres gewählt. 2021 gelang ihrem Team die Lösung eines Rätsels um extrem hochfrequente Laute der Elefanten, die nicht von den langen Stimmbändern stammen konnten. Als Quelle wurde bei Asiatischen Elefanten der Mund, bei Afrikanischen jedoch die Rüsselspitze identifiziert. Die Vielseitigkeit des Lautapparats von Elefanten ist dabei so groß, dass sie in bestimmten Fällen sogar menschliche Wörter imitieren können.

Laute allein genügen aber nicht, betont das Team. "Bisherige Forschungen über die Kommunikation von Tieren konzentrierten sich meist auf einzelne Signaltypen oder Modalitäten. Ein Signal aus seinem breiteren Kontext in der Kommunikation herauszulösen kann aber unser Verständnis seiner Funktion limitieren", warnt man in der Studie. Das sei auch von menschlicher Kommunikation bekannt, wo Gesten oder Gesichtsausdrücke die Bedeutung einer Nachricht beeinflussen können.

Ohrenklatschen, Brummen und Urinieren gehören also zusammen, wenn Elefanten einander hallo sagen. Dank der Berücksichtigung des Zusammenspiels dieser verschiedenen Signale wissen wir nun, dass Elefanten bis zu einem gewissen Grad ähnlich bewusst kommunizieren wie Menschen oder Affen. (Reinhard Kleindl, 13.5.2024)