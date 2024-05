Eine Veranstaltung: Designmonat Graz

Der diesjährige Designmonat Graz findet unter anderem dem ehemaligen Hornig-Areal statt. Stefan Leitner

Kommt der Mai, kommt der Designmonat Graz. Noch bis 2. Ju­ni geht eines der wichtigsten Designfestivals des Landes über die Bühne. Das Programm bestehend aus Ausstellungen Vorträgen, Präsentationen sowie Führungen und ist so mannigfaltig wie die Locations, an denen Design in vielen durchaus überraschenden Facetten vermittelt wird. (Achtung! ­Ausstellungsdaten variieren!) Zu sehen sind u. a. die Schau der Ortweinschule, im Rahmen von "In Corpore" gibt es kollektive Kunst zum Mitgestalten, und auch das Schloss Hollenegg öffnet seinen Porten und zeigt die Schau Wood Land. Das Festivalzentrum liegt auf dem ehemaligen Hornig-Areal.

Designmonat Graz, bis 2. Juni, designmonat.at

Ein Film: Muttertag

Waaaas, du kennst den nicht? Das Erstaunen in der RONDO-Redaktion ist groß. Nein, ich habe Muttertag noch nie gesehen, auch wenn er mittlerweile als ein Klassiker des österreichischen Films durchgeht. Auf Youtube finde ich ihn schlussendlich. Und ja, was soll ich sagen? Nach 99 Minuten Muttertagssatire der Herren Dorfer und Düringer bin ich geschafft. Die Dödel-Gags rund um das Meidlinger Ehepaar Edwin und Trude Neugebauer atmen den Geist der Neunzigerjahre, wer keinen Bezug zum Frühwerk der "Schlabarettisten" hat, wird ihn auch mit dem Muttertag nicht finden. Ich werde den Streifen mit den Kollegen noch einmal nachbesprechen. Sonst heißt es wieder mal: Eh klar, die Deutschen haben keinen Humor.

Ein Social-Media-Trend: The Tortured Poets Department

Taylor Swift, Phänomen und auch Sängerin, veröffentlichte vor kurzem ihr neues Album The Tortured Poets Department. Überraschend: ein Doppel­album, mit ganzen 31 Liedern darauf. Muss man mögen. Wenn es nach den sozialen Medien geht, kommt man ohnehin nicht umhin, Swift zuzuhören. Die Leute spielen ihre Songs in Insta-Storys, zitieren ihre Lyrics, auf Tiktok filmen sich die Leute sogar, wie sie zum ersten Mal die neuen Songs hören. Da wird geweint, geschrien und gejubelt. Es hat schon fast die Ausmaße einer Sekte, die die Swifties, so heißen die Fans, hier zeigen. Da passt auch dazu, dass man gar nicht erst erwähnen darf, wenn man die Musik, besonders dieses Album, nur mäßig gelungen findet.

Ein Event: Lange Nacht der Kellergassen

Am 10. Mai wird in großen Teilen des Weinviertels die Sperrstund’ nach hinten verlegt: Dreizehn Kellergassen machen dieses Jahr mit bei der "Langen Nacht der Kellergassen" und bitten ab 15 Uhr zu Führungen wie Verköstigung. Mit Fackeln und Laternen ausgestattet führen Guides durch die nächtliche

Kulisse und erzählen Geschichten über die oft 200 Jahre alten Keller und den Wein. Die Kellergasse Grundern in Kleinhadersdorf zählt dabei zu den schönsten des Weinviertels und mit 700 Metern auch zu den längsten. Die älteste Datierung geht auf das Jahr 1884 zurück. Hier gibt es um 18 Uhr auch eine spezielle Führung für Kinder.

Anmeldung teilweise erforderlich: weinviertel.at/lange-nacht-der-kellergassen