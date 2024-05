Vegane Bio-Dino-Chicken-Nuggets wurden für Berni Wagner zum Running Gag Getty Images/iStockphoto

"Alles begann mit einem kleinen Witz aus meinem aktuellen Programm. Darin verwende ich ,vegane Bio-Dino-Chicken-Nuggets‘ als Metapher für Lebensmittel, die immer komplizierter werden. Aber Nuggets zu finden, die alle Parameter erfüllen – also veganes ,Huhn‘ in Dino-Form und Bioqualität –, ist mir noch nicht gelungen. Es fehlt meistens ein Element. Da muss man eben selbst ran! Ich habe also eine vegane Masse aus Biotofu mit Dino-Keksausstecher in die richtige Form gebracht, sie paniert und anschließend gebraten.

Neben seinem eigenen Rezept für die Herstellung der Nuggets, ist der Kabarettist auch mit seinem aktuellen Soloprogramm "Galápagos" auf Tour. Christopher Glanzl

Die Zubereitung ist ziemlich aufwendig, aber lohnt sich. Was mir an dem Gericht außerdem gefällt: Es ist eine der wenigen Speisen, die aktiv einladen, damit zu spielen. Man kann mit den Beilagen Erdäpfelpüree und Saucen ganze Landschaften für die Dinos gestalten. Der Gag mit den Nuggets ist mittlerweile so weit gegangen, dass mir Fans meines Programms Rezepte, Tiefkühlprodukte oder Socken zum Thema schicken." (RONDO, Michael Steingruber, 13.5.2024)