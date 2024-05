Nun dürfte es auch in Kärnten bald so weit sein: Nach Tirol, Salzburg, der Steiermark und Vorarlberg steht eine Leerstandsabgabe auch in Österreichs südlichstem Bundesland vor der Einführung. Die Kärntner SPÖ, die das Land gemeinsam mit der ÖVP regiert und auch den Landeshauptmann stellt, hat sich bereits für die Einführung starkgemacht.

Im Klagenfurter Rathaus (links im Bild) wird schon darüber nachgedacht, wie sich eine Leerstandsabgabe umsetzen ließe. Putschögl

Die ÖVP stellt wiederum in allen anderen oben genannten Bundesländern den Landeshauptmann, da wäre ein Widerstand in Kärnten wohl schwer argumentierbar. Vor allem deshalb, weil die Bundesregierung kürzlich auch auf Druck der Länder die Rechtsgrundlage für Leerstandsabgaben per Verfassungsänderung wesentlich erweitert hat. Die Länder können nun auch über die Höhe der Leerstandsabgabe frei bestimmen.

Vorarbeiten laufen

In der Kärntner Landesregierung laufen bereits die Vorarbeiten. "Es wird intern gearbeitet, in Abstimmung mit Städten und Gemeinden", sagt eine Sprecherin. Und auch in der Landeshauptstadt Klagenfurt bereitet man sich darauf vor. Schon im letzten Jahr hat man zunächst mal eine grobe Leerstandserhebung anhand von anonymisierten Stromverbrauchsdaten durchgeführt, erklärt Stadträtin Constanze Mochar (SPÖ), zuständig unter anderem für Stadtentwicklung.

Dabei habe man gesehen, dass von 89.000 Stromzählern mindestens 10.000 "nur marginale Verbräuche aufweisen", berichtet sie, eventuell sogar bis zu 12.000. "In diesen Wohnungen tut sich also wenig bis nichts." Aus eigener Beobachtung kann sie zudem berichten, dass es in Klagenfurt umso mehr Leerstand gebe, je näher man an den Wörthersee gelange. Dort sei ja nicht zuletzt auch der Anteil an Anlegerprojekten sehr hoch.

Mochar betont im Gespräch mit dem STANDARD, dass ihr das Thema Bodenverbrauch bzw. eben das Bodensparen sehr wichtig ist. Deshalb sei es geboten, vorher den Leerstand zu mobilisieren, bevor es zu weiterer Bautätigkeit auf der grünen Wiese komme.

Resolution vom Februar

Genau darauf wird auch in einer Resolution der Stadtregierung aus dem vergangenen Februar hingewiesen, in der die Landesregierung und der Landtag aufgefordert werden, "eine Leerstandsabgabe für Wohnbau und Gewerbeflächen in Anlehnung bereits umgesetzter Modelle zu beschließen". Denn täglich werde in Kärnten durchschnittlich ein Hektar an Flächenverbrauch verzeichnet. "Die Landeshauptstadt Klagenfurt benötigt jährlich drei Hektar Boden, um das Wachstum als Zuzugsgemeinde zu bewältigen. Um diesen Bodenverbrauch auch im Sinne einer Klimavorzeigestadt weiter zu reduzieren, benötigt die Gemeinde Instrumente, um Leerstände zu aktivieren und für den Markt leistbar zur Verfügung zu stellen."

Mochar wünscht sich schon für das kommende Jahr eine Leerstandsabgabe in Kärnten. Doch es hänge natürlich von den konkreten Rahmenbedingungen ab, diese müssten einfach umsetzbar sein, "und sie muss auch was bringen". Insbesondere die Städte sollten aus ihrer Sicht einen erweiterten Spielraum haben, denn das Problem sei dort ein größeres als beispielsweise in Abwanderungsgemeinden, von denen es in Kärnten sehr viele gibt.

Das Bundesland ist laut Statistik Austria das einzige, das langfristig betrachtet Bewohner verlieren dürfte. Klagenfurt aber wachse um 600 bis 700 Menschen pro Jahr, "wir haben enormen Bedarf an Wohnungen". (Martin Putschögl, 12.5.2024)