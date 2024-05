Diese Woche sucht eine große Konferenz in Wien nach Auswegen aus der Wachstumsfalle. Im Gegensatz zu manchen Ökonomen

Im Gastblog gibt Manuel Grebenjak einen Einblick in die Themen, die bei der Beyond-Growth-Konferenz diskutiert werden, und kritisiert den Blick vieler Ökonomen, die das Wirtschaftswachstum propagieren.

Es ist ein viel zitierter Ausspruch: "Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel." Er scheint vor allem auf viele Ökonomen zuzutreffen. Anders lässt sich deren kategorische Ablehnung von Postwachstumsansätzen trotz eskalierender ökologischer und sozialer Krisen kaum erklären. Wirtschaftswachstum als erstrebenswertes Ziel scheint zu tief eingeschrieben in ihre Weltsicht, als dass dessen problematische Auswirkungen akzeptiert und entsprechende Konsequenzen gezogen würden.

Doch es geht auch anders: Diese Woche sucht die Beyond-Growth-Konferenz in Wien nach Auswegen aus dem Wachstumszwang unserer Wirtschaft. Dutzende österreichische und internationale Expert:innen diskutieren dort gemeinsam mit den Teilnehmer:innen über Auswege aus der derzeitigen sozialen und ökologischen Sackgasse, in die unsere auf ständiges Wachstum gepolte Wirtschaft führt. Der Auftakt der Konferenz findet sogar im Parlament statt.

Erst kürzlich positionierten sich die zwei Ökonomen Alessio Terzi und Gernot Wagner in einem Kommentar der anderen im STANDARD gegen Postwachstum und behaupten "ohne Wirtschaftswachstum werden wir der Klimakatastrophe nicht entkommen". An dieser Stelle soll nicht auf alle der – schon vielfach widerlegten – Argumente der Mainstream-Ökonomie gegen Postwachstum, Degrowth und ähnliche ökonomische Ansätze, die den Wachstumszwang infrage stellen, eingegangen werden. Schließlich führen die Autoren des Gastbeitrags auch einige Strohmann-Argumente an, etwa wenn sie schreiben "Stellen wir uns jetzt vor, wir müssten unsere Emissionen ausschließlich durch eine Minderung der Wirtschaftsleistung senken". Niemand der ernstzunehmenden Vertreter:innen von Postwachstumsansätzen fordert, "ausschließlich" die Wirtschaftsproduktion zu reduzieren, um die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen zu beenden. Vielmehr bedeutet Degrowth die Bereitschaft, eine breitere Palette von Werkzeugen dafür zu nutzen.

Degrowth sollte als ein Plan für den Umbau der Wirtschaft verstanden werden, der alle möglichen Werkzeuge einsetzt. Artem Podrez/Pexels, CC0

Der ganze Werkzeugkoffer

Terzi und Wagner diskutieren in ihrem Beitrag Effizienz und Suffizienz, zwei von drei Strategien für ökologische Nachhaltigkeit. Effizienz bedeutet grob, die gleichen Dinge mit weniger Energie- und Ressourceneinsatz zu tun, Suffizienz bedeutet, von bestimmten Dingen weniger zu produzieren oder sie anders zu machen. Eine Effizienzmaßnahme wäre es dementsprechend, sich ein Auto zu kaufen, das weniger Sprit verbraucht. Suffizienz würde bedeuten, vom Auto auf den Zug oder das Rad umzusteigen. Während Ersteres für die Ökonomen erstrebenswert ist, betrachten sie die Suffizienz kritisch als "Verzicht".

Dazu kommt übrigens noch eine dritte Nachhaltigkeitsstrategie: die Konsistenz. Davon spricht man, wenn anders produziert wird, sodass die Umweltauswirkungen geringer sind. So stellt etwa der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien im Kern eine Konsistenzstrategie dar. Im Wesentlichen liefern uns diese drei Ansätze alle Werkzeuge, die wir für einen ökologischen Umbau unserer Wirtschaft brauchen. Und so wie in jeden guten Werkzeugkoffer ein Hammer, Schraubenzieher und Zangen gehören, sollten wir auch bei der Suche nach Lösungen für die Klimakrise kein Werkzeug ignorieren – und auch nicht vergessen, dass es im Sinne eines sozial gerechten Umbaus auch noch weiterer Werkzeuge bedarf. Etwa solcher zur Umverteilung.

Wachstum und Ungleichheit

Denn noch etwas ignorieren Terzi und Wagner: Wachstum nützt nicht allen Menschen und vor allem nicht allen Menschen gleich viel. Während das reichste Prozent der Weltbevölkerung 38 Prozent des gesamten seit den 1990er-Jahren neu generierten Vermögens angehäuft hat, haben die unteren 50 Prozent nur zwei Prozent des zusätzlichen Vermögens abbekommen. Gleichzeitig sind die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung für rund fünfzig Prozent globalen klimaschädlichen Abgase verantwortlich, die untere Hälfte der Weltbevölkerung nur für zwölf Prozent.

Diese Emissionen fallen zudem bei sehr unterschiedlichen Dingen an: Während die Emissionen der ärmsten vor allem aus der Ernährung und grundlegendem Energieverbrauch stammen, fallen die Emissionen der Reichsten auch durch Reisen, große Autos und Häuser sowie anderen emissionsintensiven Luxuskonsum an. Oberflächlich betrachtet mag eine Tonne CO2, die durch einen Privatjetflug ausgestoßen wird, genauso schlimm sein wie eine Tonne CO2, die in der Landwirtschaft entsteht. Der gesellschaftliche Nutzen der beiden ist aber nicht zu vergleichen. Und genau darum braucht es verschiedene Werkzeuge, um sie zu reduzieren. Doch wie alle Heimwerker:innen wissen, reichen Werkzeuge allein nicht aus, um etwas zu bauen. Man braucht auch einen Plan.

Degrowth als Bauplan

Vertreter:innen von grünem Wachstum sehen die Wirtschaft der Zukunft im Wesentlichen als eine Fortsetzung der aktuellen mit "klimafreundlichen" Technologien und größerer Effizienz. Doch es ist vielfach belegt, dass diese Rechnung nicht aufgeht. So zeigt eine Studie aus dem Jahr 2023, dass die reichen Staaten der Erde mit dem aktuellen Kurs 220 Jahre bräuchten, um ihre Emissionen auf beinahe Null zu reduzieren. Wir brauchen einen besseren Plan.

Konzepte wie Postwachstum, Degrowth oder die Donut-Ökonomie können Ansätze dafür liefern, wie dieser Plan für den Umbau unserer Wirtschaft aussehen könnte, welche Materialien und Teile wir dafür benötigen und – ganz wichtig – welche wir lieber weglassen sollten. Es ist schlicht und einfach nicht realistisch, den Bauplan für einen Palast zu entwerfen, wenn man nur Material für ein Einfamilienhaus hat. Und schließlich lässt es sich in einem fertigen Haus besser leben als in einem Palast mit zwei halbfertigen Wänden und ohne Dach. Vor allem, wenn ein gewaltiges Unwetter im Anzug ist.

Dieser Sturm ist das Vorzeichen, unter dem bei der Beyond-Growth-Konferenz diskutiert werden muss, denn wir befinden uns in Wahrheit schon mitten in ihm, wie die Katastrophen der letzten Jahre zeigen. Unser altes marodes Haus wird ihm nicht gewachsen sein. Überlegen wir uns also gut, wie das neue aussehen soll, denn viel Zeit haben wir nicht, um es zu bauen. Und setzen wir alle Werkzeuge dafür ein, die uns zur Verfügung stehen. Nicht nur den Hammer. (Manuel Grebenjak, 13.5.2024)