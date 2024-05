In die Jahre gekommen: Die Boeing E-4B "Doomsday Plane" soll ersetzt werden. REUTERS/Tom Brenner

Mit dem Ukraine-Konflikt ist ein altes Schreckensszenario zurück: der Atomkrieg. Es liegt im Bereich des Möglichen, dass die USA deshalb jüngst angekündigt haben, die Flotte ihrer Weltuntergangsflieger, auch unter dem Namen "Doomsday Planes" bekannt, erneuern zu wollen. Denn auch im Fall eines nuklearen Angriffs oder einer schweren Naturkatastrophe soll die US-Regierung weiter funktionieren können. Sie heben "im Falle eines nationalen Notstands oder der Zerstörung von Kommando- und Kontrollzentren am Boden" ab, wie es bei der U.S. Air Force heißt. Ein "Mini-Pentagon in der Luft" mit über 100 Mitarbeitern an Bord, allen voran der Präsident und die Armeeführung, würde das Funktionieren der Kommandostruktur sicherstellen.

Fliegendes Pentagon

Für dieses Szenario setzten die Amerikaner bislang auf mehrere Flieger des Typs Boeing E-4B. Die speziell umgerüsteten Maschinen, vier an der Zahl, können über lange Zeit in der Luft bleiben und so die Kommunikation mit dem Boden aufrechterhalten. Vier deswegen, weil man auch gesetzt den Fall, einer der Flieger würde zerstört werden, handlungsfähig sein will. Zudem muss einer immer einsatzbereit sein. Jetzt müssen die Flugzeuge allerdings ersetzt werden. Denn die aktuellen Maschinen sind aus den 1970er-Jahren und damit veraltet. Insgesamt 13 Milliarden US-Dollar will die US-Regierung ausgeben.

Guided Tour Inside the E-4B NAOC Doomsday Plane

The E-4Bs NAOC (National Alternate Operations Center) is as ABNCP (Airborne Command Post) platform based out of Offutt AFB, Nebraska. Horizontal Rain

Natürlich handelt es sich bei diesen Flugzeugen nicht um herkömmliche Maschinen, sondern um technische hochgerüstete Passagierflugzeuge. Stefan Eiselin, Chefredakteur von Aerotelegraph, sagt dazu gegenüber dem SRF: "Das sind sehr ausgeklügelte Flugzeuge, die man zu Hochsicherheitsflugzeugen umgebaut hat." Dazu gehöre etwa ein gestärkter Rumpf. "Sie können elektromagnetische Strahlen abwehren, und atomarer Regen macht ihnen nichts."

Die Jets sind in drei Ebenen und sechs verschiedene Abschnitte unterteilt. Es gibt Arbeitsbereiche für das Kommando, abhörsichere Konferenzräume mit Videobildschirmen, Ruhebereiche mit Etagenbetten und großen Sitzen sowie Räume für Kommunikation und technische Überwachung.

Die Boeing 747 für die neuen Weltuntergangsflieger der USA werden von Korean Air übernommen. AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Das neue Weltuntergangsflugzeug soll eine Boeing 747-8 als Basis erhalten. Die Produktion des Flugzeugs wurde zwar 2022 eingestellt, es entspricht mit seinen vier Triebwerken aber den Voraussetzungen, um als Doomsday Plane zum Einsatz zu kommen, berichtet Futurezone. Insgesamt gibt es davon 155 Stück, wobei nur 55 auch als Passagiervariante gebaut wurden. Geht es nach dem Konzept, sieht der E-4B-Nachfolger seinem Vorgänger sehr ähnlich. Er ist ebenso weiß-blau lackiert, jedoch um einiges größer. 440 Quadratmeter mehr Platz stehen im Innenraum zur Verfügung. Außerdem verfügt er über einen charakteristischen Buckel, wo das Oberdeck untergebracht ist. Darin ist die Satellitenkommunikation untergebracht.

Größere Reichweite

In der Draufsicht ist auch ein Luftbetankungssystem hinter dem Cockpit zu sehen, wie Futurezone weiter berichtet. Die bisherige E-4B hatte den Einlass auf der Nase vor dem Cockpit. Die Luftbetankung wird von den E-4Bs regelmäßig genutzt, insbesondere bei Langstreckenmissionen. Das Verteidigungsministerium setzt die Flugzeuge häufig für Flüge ein, bei denen es zu mehreren Luftbetankungen kommt.

Obwohl die 747-8 mit 15.000 Kilometern eine größere Reichweite als ihr Vorgänger hat (11.000 Kilometer) stellt die Luftbetankung ein "Must-have" dar. In Krisensituationen sollen die Flugzeuge immerhin für eine Woche in der Luft bleiben können, selbst wenn im Falle eines Atomkriegs ein Großteil der Bodenkommunikation des amerikanischen Militärs zerstört wäre.

Fliegender Kreml

Wie jetzt bekannt wurde, erhielt der Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtzulieferer Sierra Nevada Corporation den Auftrag, die neuen Weltuntergangsflugzeuge zu liefern. Boeing habe sich zuvor geweigert, den Auftrag anzunehmen, heißt es bei Aerotelegraph: Der Flugzeughersteller wollte nicht schon wieder für einen Festpreis arbeiten. Beim Bau der Air Force One hatte sich Boeing nämlich einen riesigen Verlust eingehandelt.

Eine Ilyushin Il-96-400M dient dem Kreml als fliegende Kommandozentrale. IMAGO/Nina Padalko

Woher stammt der Flieger? Auch diese Frage kann das Fachmagazin beantworten: Korean Air verkauft fünf ihrer Boeing 747-8 an die Sierra Nevada Corporation, wie sie am 8. Mai bekanntgab. 674 Millionen Dollar erhält die Fluggesellschaft für die Jets. Der Verkauf soll im September 2025 stattfinden, heißt es. Die Sierra Nevada Corporation muss dann gemäß Vertrag die Flugzeuge bis 2036 fertig umgebaut haben.

Auch die Russen haben einen "fliegenden Kreml" in petto, eine Iljuschin Il-96-400M. Sie leiste das Gleiche, wie die US-Maschinen, sagt Stefan Eiselin. (Markus Böhm, 11.5.2024)