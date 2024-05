Barron Trump wird politisch aktiv. AP/Evan Vucci

Die Bemühungen von Melania Trump waren vergebens. Immer wieder hat sie versucht, ihren einzigen Spross Barron, das fünfte und jüngste Kind von Ex-US-Präsident Donald Trump, aus dem Rampenlicht fernzuhalten. Nun, im Alter von 18 Jahren, betritt er doch die politische Bühne.

Barron soll als einer der 41 Delegierten des Bundesstaates Florida beim republikanischen Parteitag im Juli teilnehmen. Sein Vater wird dort mit voraussichtlich überwältigender Mehrheit zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahl im November ernannt. Für wen Barron in Milwaukee stimmen wird, ist wohl klar.

Alle an Bord

Barron, der mit über zwei Metern sogar seinen großgewachsenen Papa überragt, ist damit der letzte der Trumps, der in die Politik einsteigt. Seine vier Halbgeschwister von Trumps ersten beiden Ehefrauen sind alle schon in der Grand Old Party aktiv. Eric, Donald Jr. und Tiffany stehen ebenfalls auf der Delegiertenliste und unterstützen ihren Vater im Wahlkampf. Ivanka fehlt diesmal, fungierte aber als enge Beraterin, als Donald Trump US-Präsident war.

Zudem wurde Schwiegertochter Lara Trump im März zur Co-Vorsitzenden des Republikanischen Nationalkomitees gekürt. Auch Schwiegersohn Jared Kushner ist in Donald Trumps politischer Karriere schon länger umfangreich involviert.

Über Barron Trump, den manche Medien ob seiner Körpergröße den "neuen Trump Tower" nannten, ist dank Melania Trump nicht allzu viel bekannt. Als sein Papa Präsident wurde, sah man ihn öfter – stets mürrisch blickend an der Seite seiner Eltern. Verbalangriffe gegen ihn im Netz häuften sich, sodass sich mit Chelsea Clinton und Jenna Bush Kinder von ehemaligen Präsidenten mit der simplen Botschaft zu Wort meldeten: Lasst Barron in Ruhe!

Fan des FC Arsenal

Privat kann er sich für Golf und Fußball erwärmen, er gilt als Fan des FC Arsenal in London. Stolz gab seine Mutter an, dass Barron ihre Muttersprache Slowenisch fließend beherrscht, auch besitzt er neben der US-amerikanischen die slowenische Staatsbürgerschaft – und ist damit EU-Bürger.

Ja, eindeutig der Größte. AP/Rebecca Blackwell

Am 17. Mai wird Barron Trump seinen Highschool-Abschluss feiern. Vater Donald, gegen den in New York gerade ein Schweigegeld-Prozess läuft, hat die richterliche Erlaubnis erhalten, an diesem Tag dem Gericht fernbleiben zu dürfen.

Und während sein Vater, dem er übrigens bestechend ähnlich sieht, an seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus feilt, hoffen manche im republikanischen Lager bereits auf eine Kandidatur von Barron Trump – im Jahr 2052. (Kim Son Hoang, 10.5.2024)