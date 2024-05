Clemens J. Setz, geb. 1982 in Graz, studierte Mathematik und Germanistik. Für sein Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem Georg-Büchner-Preis. Er lebt in Wien. SUHRKAMP VERLAG/RAFAELA PRÖLL

Danke fürs Feedback, uns geht es sehr gut

Die Bäume sind früh dran mit Blühen

Ich werde den Link genau studieren

und mich in Zukunft bemühen

Der Tod der Frauen geschah tatsächlich

zweitausend Jahre lang gleich

mit unübersehbarer Ähnlichkeit

der knienden Haltung der Frauenleichen

in Gräbern der Jungsteinzeit

Aber jetzt, nach den unvorhersehbar schweren

Angriffen habt ihr wohl recht

da nehm ich das raus

Und ich muss wahrscheinlich kurz erklären

woher das Wort Gartenkreß stammt

in Zeile 17 des ersten Entwurfs

sonst kennt man sich nicht aus

Das hatte zu tun mit Kaspar Hauser

Der säte seinen Namen

aus Kresse in einem Nürnberger Garten

bis Nachbarkatzen kamen

und ihm den eigenen Namen zertraten

ach armer Kaspar Hauser

So schreibt er’s in einem Brief

Und der Lampion, ja, das war meine Tochter

die am selben Tag wie die Raketen

mit Windrad in der Hand versuchte

den alten Lampion unten vorm Haus

durch Hüpfen zu zertreten

wie die Nürnberger Katzen Kaspars Kresse

Aber wie gesagt, das alles kommt raus

Und noch einmal Dank für Link und Artikel

und für das Interesse.

(Clemens J. Setz, 10.5.2024)