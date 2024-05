Der Muttertag ist ein Freudentag. Vermutlich nicht für uns alle. Zumindest aber für die Mütter. Jedenfalls seit sie keine selbstgetöpferten Aschenbecher mehr geschenkt bekommen. Höchstens aber, solange sie nach dem ihnen gereichten Frühstück nicht in die Küche gehen.

Florsiten schätzen den Muttertag vermutlich noch mehr als Mütter. Was für die einen ein tolles Geschäft ist, ist für die anderen viele Jahre harte Arbeit. IMAGO/Neva Zganec/PIXSELL

Und es ist vor allem ein Freudentag für die Wirtschaft. Floristen, Chocolatiers und Dorfwirte schätzen diesen Sonntag und unser schlechtes Gewissen.

Doch wäre der Muttertag tatsächlich in erster Linie Geschäftemacherei, dann könnten wir ihn ersatzlos streichen. Die Wirtschaft hätte eh noch Weihnachten, Valentinstag und was sie nach Halloween sonst noch aus anderen Märkten importiert haben, um Profit zu machen. Doch solange die Frauen – trotz aller gelebten Emanzipation, die wir uns als fortgeschrittene Gesellschaft auf die Fahnen heften – den weitaus überwiegenden Teil der Arbeit bei der Kinderbetreuung übernehmen, brauchen wir den Muttertag.

Nicht nur um Danke zu sagen, sondern auch um uns an den Missstand zu erinnern, dass es die Frauen sind, die in Familien stärker belastet sind. Vor allem weil die Fürsorge der allermeisten Mütter nicht damit endet, dass der Spross 18 wird oder samt seinen luckerten Socken und schmutzigen Hemden das Haus verlässt. Selbst wenn man mit 50 wieder daheim aufschlägt, wird in der Regel das alte, einst devastierte Kinderzimmer wieder bereitstehen und davor eine Mutter mit offenen Armen. Danke dafür, liebe Mamas. (Guido Gluschitsch, 12.5.2024)