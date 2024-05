Thomas Adès' "The Tempest" in der Regie von Robert Lepage überzeugt vokal und akrobatisch

"The Tempest" an der Staatsoper als Fest der hohen Töne – jedenfalls bei Caroline Wettergreen als Ariel. Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Was für Luxus! Man sitzt in der Staatsoper und blickt in den Zuschauerraum der Mailänder Scala, als wäre man Teil des Bühnengeschehens. Thomas Adès' The Tempest macht es möglich. Die Inszenierung der Oper, erdacht von Regisseur Robert Lepage, fiel 2015 in die Ära von Dominique Meyer, der ironischerweise später tatsächlich Intendant der Scala wurde. Die Inszenierung hat aber auch andere Reize als einen Rundgang durch das italienische Traditionshaus zu bieten.

Es wird bereits während des orchestralen Anfangstumults klar, dass hier auch Zirkusakrobatik kredenzt wird. Ariel tanzt auf einem Kronleuchter hängend und hat auch später manch Klettersache zu erledigen. Die Produktion von Spannung obliegt aber dann doch der Musik. Die abstrakte Poesie von Adès' Ideen – der Komponist ist selbst Dirigent – trägt atmosphärisch durch den Abend und überlagert die Figuren auch nicht in Momenten dramatischer Zuspitzung.

Kate Lindsey (Miranda) und Hiroshi Amako (Ferdinand). Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

Alles gut wahrnehmbar: Caroline Wettergreen meistert als Ariel den Höhenrausch der Töne ebenso souverän wie die akrobatischen Anforderungen, die sie einmal auch als metallischen Vogel über dem guten Staatsopernchor fliegen lassen. Souverän auch Adrian Eröd als rachesüchtiger, Richtung Milde sich entwickelnder Prospero. Premierenwürdig, weil intensiv im ungefährdeten Wohlklang auch Kate Lindsey (als Miranda), mit der Hiroshi Amako als Ferdinand mithalten konnte.

Substanzvoll das Ensemble jener, die auf Calibans Insel (glänzend Frédéric Antoun) gestrandet waren: etwa Toby Spence als König von Neapel. Adès, wie gesagt, animiert das Staatsopernorchester zu farbenreichen Demonstrationen edlen Klanges, der auch bei linearen Exhalationen seinen Charme nicht verliert. (Ljubiša Tošić, 10.5.2024)