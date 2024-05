Die von Teamchef Roger Bader dirigierten Eishockey-Cracks beginnen ihre Mission "Triple A" am Samstag in Prag

Auf das von Roger Bader (im Hintergrund) gecoachte ÖEHV-Team wartet einmal mehr eine heikle Aufgabe: das Erreichen des Klassenerhalts in der Elitegruppe. APA/EVA MANHART

Prag – Seit Freitag ist die Welt wieder eine Scheibe. Insbesondere für Eishockeyfans ist der Mai alljährlich ein Wonnemonat, hat er doch neben der NHL-Entscheidung die Weltmeisterschaft als Saisonhöhepunkt zu bieten.

Am Samstag steigen auch Österreichs Eishackler mit vier WM-Debütanten in die 87. Ausgabe ein, die in Prag (Gruppe A) und Ostrava (Gruppe B) gespielt wird. Zum Auftakt geht es für das Team des Schweizers Roger Bader in Gruppe A ab 16.20 Uhr gegen Dänemark (live ORF 1 und im STANDARD-Ticker). Einmal mehr hat der Erhalt der Klasse, der zuletzt zweimal en suite geschafft wurde, oberste Priorität. Nun hat man die Mission "Triple A" ausgerufen. Werde auch diesmal das anvisierte Ziel erreicht, könne man nach Meinung Baders sagen, dass man sich in der Elitegruppe etabliert habe, wenngleich man sich deshalb nicht in Sicherheit wiegen dürfe.

Schwierig wird es allemal. Die Dänen etwa können auf viele Spieler aus Europas Topligen zurückgreifen, sind seit 21 Jahren durchgehend in der A-Klasse vertreten und auch zu favorisieren, wenngleich alle drei dänischen NHL-Spieler abgesagt haben. Bader: "Wenn wir Aussicht auf Punkte haben wollen, müssen wir exzellent spielen. Da muss alles passen." Man wolle Druck ausüben, das eigene Spiel durchsetzen.

"Wir wollen mehr"

Marco Rossi vermittelte im Vorfeld Selbstbewusstsein: "Wenn wir unser Spiel spielen, ist gegen Dänemark ein Sieg möglich. Hundert Prozent. Wir müssen bereit sein von Anfang an", sagte Österreichs aktuell einziger NHL-Profi. "Wir müssen mehr an uns glauben. Wir sind eine Nation, die langsam kommt. Wir dürfen nicht immer nur minimalistisch denken, nicht nur Klassenerhalt, Klassenerhalt. Das ist das Ziel, aber wir wollen mehr", sagte der 22-jährige Center aus Vorarlberg.

"Alles andere, als auf Sieg zu spielen, wäre aus Profi-Sicht ein Irrsinn. Wir müssen mit dem richtigen Respekt, aber mit richtigem Mut in das Spiel gehen. Wir wissen, dass wir alles in der Mannschaft haben, was es braucht, um ein Spiel zu gewinnen", stellte Kapitän Thomas Raffl klar.

Der letzte WM-Sieg gegen Dänemark ist allerdings 27 Jahre her. Im vergangenen Jahr setzte es für Österreichs Cracks eine 2:6-Niederlage. Nach Dänemark wird es nicht einfacher. Warten doch am Sonntag (20.20 Uhr, ORF 1) die weit stärker einzuschätzenden Schweizer, danach folgen Duelle mit Weltmeister Kanada (Dienstag), Olympiasieger Finnland (Donnerstag) und Gastgeber Tschechien (Freitag). Die Norweger und Briten, die am ehesten biegbar erscheinen, warten erst in den Partien sechs und sieben (alle ORF Sport Plus und im STANDARD-Ticker).

Dieses Mal möchte man die Weichen Richtung Klassenerhalt möglichst früh stellen. In den vergangenen drei Turnieren kam es stets im abschließenden Spiel zu einem direkten Duell um den Klassenerhalt, an Dramatik fehlte es dabei nie. 2019 in Bratislava folgte nach einem 3:4 nach Penaltyschießen gegen Italien der Abstieg, 2022 in Tampere wurde gegen Großbritannien ein Rückstand in einen 5:3-Sieg gedreht, und im vergangenen Jahr ebenfalls in Tampere schaffte man mit einem 4:3 nach Penaltys gegen Ungarn mit Mühe den Verbleib in der Elite. (Thomas Hirner, APA, 11.5.2024)