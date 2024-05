In einer Welt, die aus den Fugen gerät, braucht es Reden wie jene von Omri Boehm auf dem Wiener Judenplatz am Dienstag, in der dieser auch seine zionistische Vision für Israel darlegte

In seinem Gastkommentar antwortet Misha Glenny, der Rektor des Wiener Instituts für die Wissenschaften vom Menschen, den Kritikern des israelisch-deutschen Philosophen Omri Boehm.

Schon im Vorfeld der Rede heftig kritisiert: Omri Boehm, Dienstagabend auf dem Wiener Judenplatz. Foto: APA / Roland Schlager

Die kleine Gruppe junger Männer und Frauen, die am Dienstagabend auf dem Judenplatz gegen Omri Boehms "Rede an Europa" protestierte, verhielt sich mit dem nötigen Respekt vor denjenigen, die gekommen waren, um den israelisch-deutschen Philosophen zu hören. Als ich einige von ihnen fragte, ob sie jemals ein Wort von ihm gelesen hätten, verneinten sie ungeniert. Auch hatten sie bis etwa eine Woche vor der Veranstaltung noch nie von ihm gehört. Jemand jedoch hatte ihnen eingeredet, dass dieser bescheidene, scharfsinnige Intellektuelle entweder ein Antizionist oder ein Antisemit oder beides sei. Und sie glaubten es.

Deshalb ist die Entscheidung des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) und der Wiener Festwochen – mit Unterstützung des Bürgermeisters – für Boehm ein wichtiger Moment für Wien und Österreich. Dieses Land darf nicht zulassen, dass Interessenvertretungen eine komplexe, begründete Debatte unterbinden, um eine manichäische Weltsicht zu fördern, die Lenins Maxime auf den Punkt bringt: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.

Slogans und Emotionen

Besorgniserregend ist, dass Boehms Kritiker ebenso wie die Demonstrierenden auf Slogans und Emotionen setzten, anstatt auf einen vernünftigen Dialog. Derzeit scheint die Welt aus den Fugen zu geraten – das fördert auch die Polarisierung der politischen Meinung in Richtung der Extreme: Jeder und jede beginnt, überall Feinde zu sehen, sogar dort, wo es sie nicht gibt.

In einer solchen Atmosphäre, popularisiert als "Vorkriegswelt" bezeichnet, ist eine vernünftige Debatte wichtiger denn je. "Alles zerfällt; die Mitte hält es nicht", schrieb William Butler Yeats am Ende des Ersten Weltkriegs. Weniger bekannt ist, wie das Gedicht (Die Wiederkunft, Anm.) weitergeht: Die Besten zweifeln bloß, derweil das Pack / Voll leidenschaftlichem Erleben ist. Die Mitte muss ihre Überzeugung zurückgewinnen, wenn wir das nächste Jahrzehnt durchstehen wollen.

Zionistische Vision

Was also war – jenseits der Emotionen – der primäre Einwand gegen Boehms Auftritt? Keine der in der Presse gemachten Aussagen hält stand, aber der Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) hat eine Kritik veröffentlicht, die eine angemessene Antwort verdient. Zunächst heißt es darin, dass sich Boehm "unter anderem für ein Ende des Staates Israels als jüdisch geprägte Demokratie und für eine Einstaatenlösung" einsetze.

Lassen wir die kleine Ironie beiseite, dass die derzeitige israelische Regierung und ihr Premierminister Benjamin Netanjahu lange die Idee einer Einstaatenlösung unterstützt haben, wenngleich in einer anderen Version. Boehm entwickelte einerseits die Idee eines föderalen Staates als einzig gangbare Alternative zu dem, was er als "nicht mehr existierende Zweistaatenlösung" bezeichnet, und andererseits die Idee, dass ein jüdischer Staat eine palästinensische Mehrheit kontrollieren kann. Er begründet dies damit, dass es sich dabei um eine zionistische Vision handelt, da nur sie langfristig das politische Ziel des jüdischen Volkes – die nationale Selbstbestimmung in einem demokratischen Staat – schützen kann.

Keine Gebote

Wie jede große politische Idee gibt es auch den Zionismus in verschiedenen Ausprägungen. Von Theodor Herzl gibt es keine Gebote, die es zu befolgen gilt. Stattdessen artikulierte er die Notwendigkeit eines jüdischen Heimatlandes. Wie dieses Heimatland verwirklicht wird, das ist eine Debatte, zu der Boehm einen wichtigen Beitrag geleistet hat.

Boehm sagt, dass das Versäumnis, solche Alternativen zu entwickeln, zur Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit in Israel geführt hat. Das ist eine Anspielung auf Netanjahus Versuch, die verfassungsmäßige Rolle der Gerichte in Israel zu beschneiden, ein Bestreben, das man auch von Ungarns Viktor Orbán oder Polens ehemaliger Regierungspartei, der PiS, kennt. Die Weigerung, sich auf neue verfassungsrechtliche und politische Modelle einzulassen, hat Boehm zufolge wesentlich zur Stärkung der Hamas und zur Provokation des aktuellen Krieges beigetragen.

Rechte und Freiheiten

Das zweite Argument der IKG war, dass Boehm Vorwürfe gegen Israel verbreite, wonach es Apartheid befördere und die Shoah für zionistische Zwecke instrumentalisiere.

Auch die Frage der Apartheid ist ein komplexes Thema. Boehm behauptet nicht, dass Israel die Maßnahmen und Techniken des weißen Minderheitenregimes in Südafrika zwischen den Wahlen 1948 und 1994 umfassend übernommen habe. Gelegentlich kann man einige unschöne Echos dieser Politik erkennen, insbesondere wenn man die sieben Townships von Israels Beduinenbevölkerung in der Negev-Wüste besucht.

Aber Boehm bringt ein einfacheres Argument vor: dass die israelische Souveränität, wie sie von der derzeitigen Regierung in Jerusalem vertreten wird, zwangsläufig die Einschränkung der demokratischen Rechte und Freiheiten der Palästinenserinnen und Palästinenser mit sich bringt. Wie die Souveränität und der Zionismus existiert auch das Konzept der Apartheid in unterschiedlichem Ausmaß und historischem Kontext. Um schließlich, behauptet Boehm, das Gedenken an den Holocaust zu schützen, "muss mit Erinnerung verantwortungsvoll umgegangen werden". Es für nationalistische Zwecke, nicht die Demokratie, zu nützen, untergräbt die Erinnerung an den Holocaust ebenso wie den Staat Israel.

Tiefgründig und menschlich

Seine Schriften dazu, die tief beeinflusst sind vom Universalismus der Aufklärung, sind nicht unseriös. Sie sind tiefgründig und menschlich. Sie verdienen Auseinandersetzung, nicht Abweisung.

Sie sind auch keineswegs ein Aufruf zur Zerstörung Israels, was eine befremdliche Forderung von jemandem wäre, der wie Boehm fünf Jahre lang Mitglied des Shin Bet, des israelischen Inlandsgeheimdienstes, war.

Vor allem aber sind sie ein sachlicher und konstruktiver Beitrag zu einer Debatte, die wir ruhig und respektvoll führen müssen. Denn wir sind konfrontiert mit in der Nachkriegszeit noch nie dagewesenen Bedrohungen für die politische Stabilität weltweit. Boehm geht es um Dialog, nicht Denunziation, und das IWM wird bei jeder Gelegenheit Ersteres, nicht Letzteres unterstützen. (Misha Glenny, 11.5.2024)