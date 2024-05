Die Austria führt aktuell die Qualigruppe an, der WAC ist ihr auf den Fersen. APA/GERT EGGENBERGER

Wien – Die Austria und der WAC treffen in der vorletzten Runde der Qualifikationsgruppe im direkten Duell um die Chance auf ein Europacup-Ticket aufeinander. Der Sieger hat am Samstag (17.00 Uhr/Sky) den Play-off-Startplatz sicher. Auch ein Remis in Wien-Favoriten könnte beiden Teams reichen, sollte Blau Weiß Linz bei Austria Lustenau keinen Punkt anschreiben. Derzeit stehen die Zeichen jedenfalls auf ein baldiges Wiedersehen.

Das Gefühl des Sieges durften in der Vorwoche nur die Wolfsberger auskosten. Nach dem 1:0 in Altach orteten die Lavanttaler einen Aufwärtstrend, der sich weiter zeigen soll. Die Austria unterlag bei Schlusslicht Lustenau hingegen sang- und klanglos mit 0:2. Aus den jüngsten drei Partien schrieben die Violetten nur einen Zähler an. Gelingt auch in der Partie gegen den WAC kein voller Erfolg, droht den Wienern in der nächsten Woche ein Nervenkrimi bei Blau Weiß in Linz.

Dazu will es Michael Wimmer nicht kommen lassen. Der Austria-Trainer erwartet von seinem Team eine "Gier" auf den Erfolg. Er habe in dieser Woche im Training eine Mannschaft gesehen, "die lebt, die Gas gibt". Das gelte es auch umzusetzen. "Es ist alles Hin-und-her-Gelaber. Es geht darum, es morgen auf den Platz zu kriegen", so Wimmer. Er kündigte nach der Vorstellung gegen Lustenau mit "katastrophalem Zweikampfverhalten" auch personelle Umstellungen an.

Wieder dabei sind die zuletzt gesperrten Dominik Fitz und Johannes Handl, auch Lucas Galvao steht in der Abwehr wieder zur Verfügung. Mit einem Heimsieg würde sich die Austria den ersten Platz schnappen und damit das Heimrecht im Play-off-Halbfinale. "Das Wichtigste ist, dass wir alles in der eigenen Hand haben", betonte Wimmer. Mit einem Sieg wäre vergessen "dass die Wochen davor Kacke waren, wie man auf deutsch sagt."

Der WAC zog sich in den vergangenen drei Spielen mit zwei Auswärtssiegen aus dem Schlamassel. Trainer Manfred Schmid schob der Austria die "klare" Favoritenrolle zu. "Wir wollen aber in jedem Fall einen Europacup-Platz erreichen", sagte er.

Altach rauft "bis zu unserem letzten Hemd"

Der SCR Altach würde indessen gern auf ein Abstiegs-Finale verzichten. Sollte es für die Rheindörfler am Samstag bei der WSG Tirol eine Niederlage setzen und Austria Lustenau gleichzeitig daheim gegen Blau-Weiß Linz gewinnen, käme es in der letzten Runde zu einem direkten Duell der Vorarlberger Clubs um den Verbleib in der Liga. Mit einem Punkt in Innsbruck wären die Altacher vorzeitig alle Sorgen los, genau das ist auch das Ziel von Trainer Joachim Standfest.

"Die Mannschaft weiß, was es geschlagen hat. Wir hatten eine gute Trainingswoche, werden bis zu unserem letzten Hemd raufen und kämpfen und versuchen, unser Ziel festzumachen", kündigte Standfest an. Eine gewisse Anspannung sei spürbar. "Aber wir haben eine routinierte Mannschaft, die weiß, was auf sie zukommt. Wir haben vollstes Vertrauen in die Spieler, dass sie das am Samstag erledigen."

Die Altacher werden von rund 1.000 Anhängern, teilweise in einem eigens organisierten Sonderzug, nach Innsbruck begleitet. "Darüber freuen wir uns irrsinnig. Jetzt ist es unser Ziel, den Fans etwas zurückzugeben", meinte Standfest. Eine Defensivtaktik, um ein 0:0 zu ermauern, kommt für den Ex-ÖFB-Internationalen nicht infrage. "Ich halte nichts davon, auf ein Unentschieden zu spielen. Wenn du nicht mutig nach vorne spielst, geht das großteils in die Hosen."

Standfest war bemüht, den positiven Aspekt der Schnittpartie am Tivoli hervorzuheben. "Für solche Spiele wird man Fußballer. Das sind die Spiele, an die man sich ein Leben lang erinnert." Für die WSG hat das Match einen emotionalen Aspekt, schließlich handelt es sich um das letzte Heimspiel unter dem nach elf Jahren scheidenden Trainer Thomas Silberberger. Der 50-Jährige ist ganz auf das Sportliche fixiert: "Uns ist die Ausgangssituation bewusst. Aber beide Clubs hatten davor 30 Runden lang Zeit, den Klassenerhalt zu sichern. Wir schauen nur auf uns", meinte Silberberger.

Lustenau weiter mit dem Rücken zur Wand

Für die Austria Lustenau gilt derweil: Siegen oder fliegen. Das Heimspiel gegen Blau Weiß Linz wird zur echten Partie um Alles oder Nichts. Blau Weiß kämpft noch um den Start im Europacup-Play-off.

2:0 siegten die Lustenauer zuletzt in Bregenz gegen die Wiener Austria. Dass Altach 24 Stunden später verlor, verlängerte den Verbleib der Grün-Weißen im Oberhaus vorerst. Ausgerechnet gegen Blau Weiß haben die seit der sechsten Runde am Tabellenende liegenden Lustenauer eine positive Bilanz vorzuweisen. Zwei 0:0 und ein 2:0-Heimsieg stehen gegen den Aufsteiger zu Buche.

"Obwohl unsere Saison bisher ja nicht so gut verlaufen ist, haben wir gegen sie noch kein Spiel verloren und dabei keinen Gegentreffer erhalten. Also steht einem Sieg nichts im Wege", sagte Austria-Trainer Andreas Heraf dazu. Er muss nun auch auf Lukas Fridrikas (Kapseleinriss im Knöchel) und Anderson (Innenbandriss im Knie) verzichten, für beide ist die Saison beendet. Der Gegner hat laut Heraf nichts mehr zu verlieren. "Sie können jetzt befreit aufspielen. Da müssen wir wie in den Auftritten zuvor dagegenhalten und sie nicht zur Entfaltung kommen lassen."

Um die Chance auf einen Top-zwei-Platz zu wahren ist laut Gerald Scheiblehner nun einmal viel Arbeit nötig. "Uns erwartet ein extrem schwieriges Auswärtsspiel. Austria Lustenau wird alles in die Waagschale werfen, um ein Finale gegen Altach zu ermöglichen", meinte der BW-Trainer. "Wir wollen mit einem Sieg die Voraussetzungen für einen Hexenkessel in Linz schaffen, um gegen die Austria noch die Chance auf ein Play-off Spiel zu haben. Es wird ein offener Schlagabtausch, bei dem beiden Mannschaften nur ein Sieg hilft." Fabio Strauss fehlt bei den Linzern aufgrund einer Sperre. (APA, red, 11.5.2024)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 31. Fußball-Bundesliga-Runde (alle live Sky):

FK Austria Wien - Wolfsberger AC (Wien, Generali Arena, SR Altmann). Bisherige Saisonergebnisse: 0:0 (h), 0:1 (a), 1:0 (a).

Austria: Früchtl - Handl, Plavotic, Galvao - Ranftl, Potzmann, Fischer, Krätzig - Gruber, Fitz, Guenouche

Es fehlen: Holland (Muskelfaserriss im Rücken), Pazourek (Muskelfaserriss), El Sheiwi, Wustinger, Raguz (alle im Aufbautraining)

WAC: Gütlbauer - Baumgartner, Omic, Kennedy - Jasic, Tijani, Altunashvili, Scherzer - Scharfetter - Ballo, Boakye

Es fehlen: Zimmermann (Kreuzbandriss), Sabitzer, Rieder, Röcher (alle verletzt)

Fraglich: Scherzer (angeschlagen)

* * *

Austria Lustenau - FC Blau Weiß Linz (Bregenz, ImmoAgentur Stadion, SR Sadikovski). Bisherige Saisonergebnisse: 0:0 (a), 2:0 (h), 0:0 (a).

Lustenau: Schierl - Maak, Boateng, Lins - Gorzel, Tiefenbach, Grabher, Gmeiner - Bobzien, Cisse, Rhein

Es fehlen: Fridrikas (Knöchel), Anderson (Knie), Grujcic, Berger (beide Oberschenkel), Mikic (Knie), L. Meisl (Kreuzbandriss)

Blau Weiß: Schmid - Schantl, Maranda, Tursch, Pirkl - Pasic, Dobras, Briedl - S. Seidl, Ronivaldo, Noß

Es fehlen: Fa. Strauss (gesperrt), Joao Luiz (Achillessehnenriss), Koch (Sprunggelenk)

* * *

WSG Tirol - SCR Altach (Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, SR Lechner). Bisherige Saisonergebnisse: 0:1 (a), 5:1 (h), 0:0 (a).

WSG: Stejskal - Sulzbacher, Naschberger, Okungbowa, D. Gugganig, Geris - Taferner, Tomic, Blume - Prelec, Diarra

Es fehlen: Bacher (gesperrt), Stumberger (Kreuzbandriss), Ozegovic (Muskelfaserriss)

Altach: Stojanovic - Estrada, Reiner, Koller - Reiter, Jäger, Bähre, Ouedraogo - Balhoul, Santos, Fadinger

Es fehlen: Fe. Strauss, Jurcec (beide krank)