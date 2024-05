Conchita tritt in Malmö im Finale mit Abba-Tribute auf und äußert gefährliche Wünsche

Conchita Wurst will es vielleicht noch einmal wissen. REUTERS/Leonhard Foeger

War's ein Geschenk an ORF-Moderator Andi Knoll, der zu Conchita Wursts Sieg einst geschockt meinte, "Jetzt hat uns die den Schaß gwonnen"? Wie auch immer. Conchita Wurst sagte unlängst im Gespräch mit Knoll, sie würde – wenn es den richtigen Song für sie gäbe – noch einmal beim ESC antreten. Öha! Und weil offenbar des gefährlichen Wünschens nicht genug war, hat Tom Neuwirth Knoll auch noch seinen Traum offenbart, bei den Salzburger Festspielen die Buhlschaft zu spielen.

Wurst, vor zehn Jahren mit Rise like a Phoenix für Österreich siegreich, hat das vielleicht nur so dahingesagt. Die Karriere ist ja alles andere als im Keller, es kam die Doppelansage auch nicht als verzweifeltes Bettelansuchen an ORF und Salzburg rüber. Conchita hat ja gerade im Rabenhof triumphal die Theaterwelt als exzentrischer Bruder von Kaiser Franz Joseph, Luziwuzi, betreten. Da wäre es nicht weit zur Buhlschaft, meinen manche.

Kluger Jürgens

Wobei die zwei Wünsche, die nun geäußert wurden, miteinander kollidieren. Ein zweites Antreten beim Song Contest? Es birgt die Gefahr einer Platzierung, die die Heimat pikiert als üblen Reinfall deuten könnte. Damit wäre das nur zu berechtigte Glanzimage, das durch Rise like a Phoenix geschaffen wurde, fast zerstört. Und in Salzburg engagiert man keine Verlierer.

Man denke grundsätzlich an kluge Vorbilder zurück: Udo Jürgens trat zwar insgesamt dreimal beim Contest an. Klugerweise aber nie wieder, nachdem er 1966 mit Merci, Chérie … gewonnen hatte. Und den Jedermann wollte er klugerweise auch nie spielen.

Armer Wilfried

Also: Eher zuerst zur Buhlschaft werden, wenn es schon sein muss, und dann vielleicht wieder zum Song Contest. Aber raten würde man Conchita Wurst den Contest nicht und denkt dabei wehmütig an den verstorbenen großen Sänger Wilfried. Der ruinierte seine Karriere für Jahre mit dem Antritt bei Contest mit der Ballade Lisa Mona Lisa. 1988 gab es für ihn null Punkte und den 21. Platz. Man nahm es ihm übel.

Er sang eine Ballade, Conchita Wurst würde bei ihrem zweiten Antreten auch eine Ballade vorziehen. Das erhöht die Gefahr, beim ESC zu leiden – und hinterher, in der Heimat, noch viel mehr. Vorsicht! (Ljubiša Tošić, 11.5.2024)