Harald Vilimsky meinte im STANDARD-Interview zum Vorwurf der allzu großen Russennähe der FPÖ: "Da waren schon ganz andere im Rektum vom Putin unterwegs." Für diejenigen, die nicht so mit medizinischem Latein vertraut sind: "Als Rektum bezeichnet man den Abschnitt des Dickdarms, der das Colon sigmoideum mit dem After verbindet."

Vilimsky hat insofern recht, als beträchtliche Teile der österreichischen Wirtschaft und Politik ein mehr als dienstfertiges Verhältnis zu Putin hatten.

Teilt verbal heftig aus: Harald Vilimsky (FPÖ). Foto: Heribert Corn

Allerdings betreibt die FPÖ nach wie vor eine klare Politik des Russen-Appeasements. Wenn man nicht "Rektum" sagen will, dann vielleicht so: Sie rollt sich halt auf seinem Schoß zusammen. Aber darum geht’s jetzt nicht, sondern um die Ausdrucksweise des Kandidaten der FPÖ für das Europäische Parlament.

Er will der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, "einen Tritt in den Allerwertesten geben"; er nennt die EU (nicht den Aggressor Putin) "Kriegstreiber", und er will "per Druck auf einen roten Knopf raus aus dem EU-Irrsinn". Damit sei zwar kein Öxit gemeint, sagte er, aber was sonst soll ein durchschnittlicher FPÖ-Wähler und/oder -Sympathisant darunter verstehen.

Vilimsky ist unter den Verbalbrutalisten der FPÖ einer der ärgsten. Das ist nicht neu, und er wird sich auch nicht ändern, aber man muss es notieren in Zeiten, in denen verbale Gewalt rasch in reale Gewalt umschlägt. (Hans Rauscher, 11.5.2024)