Dieses Wochenende macht der Präsident der Central Tibetan Administration auch in Wien halt. In Europa wird der Chef der Exiltibeter wieder öfter empfangen

Penpa Tsering hat seit 2021 das Amt des "Sikyong", des Präsidenten der Central Tibetan Administration, inne. AFP/SAJJAD HUSSAIN

Auf der Aufnahme ist Emmanuel Macron noch um einiges jünger, und der Dalai Lama auch. Das Foto, das Penpa Tsering dem französischen Staatsoberhaupt vor gut zwei Wochen überreicht hat, zeigt, wie Macron den Tibeter anstrahlt, der wiederum die Hand des Franzosen hält. Das Foto stammt aus dem Jahr 2016, Tsering überreicht das signierte Bild im Pariser Élysée-Palast.

Dass sich Macron Ende April ganz unverblümt mit dem Chef der Central Tibetan Administration (CTA) ablichten ließ, hat viele überrascht – hat Macron doch noch vor einem Jahr mit seinem Statement zu mehr "strategischer Autonomie" von den USA in Sachen Taiwan für Unmut gesorgt. Dieses Zugeständnis an Chinas Staatschef Xi Jinping empfanden viele europäische Partner so, als ob er ihnen in den Rücken fiele.

Die Früchte für diese zur Schau gestellte Peking-Nähe konnte Macron jüngst in Paris ernten. Auf seiner ersten Europareise seit der Covid-Pandemie besuchte Xi justament Paris. Andere Reiseziele des chinesischen Staatschefs waren daneben bloß die engen Verbündeten Ungarn und Serbien.

Doch ganz ließ sich Macron dann doch nicht von Xi vereinnahmen. Denn nur wenige Tage bevor Xi aufschlug, traf Macron mit dem taiwanischen Vertreter in Frankreich, François Wu, zusammen – und eben mit Tsering.

Die CTA ist auch als tibetische Exilregierung bekannt, mit Sitz im indischen Dharamsala. International ist sie nicht anerkannt. Bis 2011 leitete der Dalai Lama die Amtsgeschäfte, nach einem langen Demokratisierungsprozess legte er diese aber zurück. Seitdem steht ein im Exil gewählter "Sikyong" an deren Spitze, seit 2021 ist das Penpa Tsering.

"Andere Staaten sollten sich ein Beispiel nehmen an Präsident Macron, der einer Begegnung mit mir nicht aus Sorge vor chinesischer Verärgerung ausgewichen ist", sagte dieser auf seiner aktuellen Europareise zu Table Media. "Leider habe ich festgestellt, dass vielerorts auf höherer politischer Ebene lieber darauf verzichtet wird", fügte er hinzu.

Zu jenen Staaten zählt auch Österreich. Wenn Tsering von Freitag bis Sonntag in Wien zu Gast ist, wird er hier anders als in Paris mit keinem Staats- oder Regierungschef zusammentreffen. Und doch: Wie Tsering selbst im vergangenen Dezember im STANDARD-Interview gesagt hat, werde ihm wieder mehr zugehört. Wenn man sich früher in Hotels getroffen habe, wird er heute in manchen Ländern sogar im Außenministerium empfangen, so der Tibeter.

Neue Initiative für Dialog mit Peking

Hat die Tibet-Politik also wieder Aufwind? Die USA zählten und zählen weiter zu den größten Unterstützern Tibets. Ähnlich wie Macron empfing auch US-Außenminister Antony Blinken vor seiner jüngsten Reise nach Peking Tsering in Washington. Dabei warb Tsering für den Resolve Tibet Act, der zum Ziel hat, den Dialog zwischen dem Dalai Lama und Peking wieder in die Gänge zu bekommen. 2010 war dieser zuletzt zum Erliegen gekommen, seit rund einem Jahr gibt es wieder inoffizielle "Backchannel"-Gespräche. Mit dem Tibet Policy and Support Act von 2020 gibt es im US-Kongress außerdem starke, überparteiliche Unterstützung für die Anliegen der Tibeter.

In Europa ist man da immer schon vorsichtiger. Das Europaparlament hat etwa Ende 2023 eine Resolution gegen Zwangsinternate in Tibet verabschiedet. Zumeist gehen die Schritte aber nicht viel über Symbolpolitik hinaus – wie etwa eine Tibet-Ausstellung Ende April im Parlament in Straßburg. Und doch sind es Gesten, die unter Tibetern mit Wohlwollen aufgenommen werden. So ist man etwa bei den Reisen des CTA-Chefs über jedes Treffen mit Abgeordneten froh.

Treffen in Wien mit Abgeordneten

Nach Österreich reist Tsering nun bereits zum zweiten Mal in recht kurzem Abstand. Nach einem Besuch im Dezember kommt er erneut nach Wien. Er trifft dabei mit Parlamentsabgeordneten der ÖVP, der Grünen und der Neos zusammen.

In Berlin, wo er vor seiner Reise nach Wien war, traf er mit Abgeordneten der CDU zusammen. Dort fand er allerdings recht deutliche Worte zur deutschen China-Politik. "Ehrlich gesagt bin ich nicht sehr glücklich darüber, wie Deutschland sich positioniert", gab Tsering gegenüber Table Media an. Kanzler Olaf Scholz würde "den Eindruck hinterlassen, dass Deutschland seine wirtschaftlichen Interessen um jeden Preis priorisiert".

Reisen in die Schweiz und nach Südtirol

Zuvor traf er wiederum in der Schweiz mit Abgeordneten der Parlamentarischen Freundschaftsgruppe Tibet zusammen, wo er das dortige Freihandelsabkommen mit China kritisierte; das Land solle seine China-Politik grundlegend überdenken.

Auch in Südtirol hatte Tsering einen Stopp eingelegt. Der dortige Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte beim Treffen mit ihm, dass Südtirol "mit seiner Autonomie" in der Verantwortung stehe, "andere Minderheiten zu unterstützen". Auch der Dalai Lama schätzt Südtirol als internationales Autonomie-Paradebeispiel.

Das Treffen mit Macron war auf seiner Europa-Reise das mit Abstand höchstrangige für den Exiltibeter. Bei dem kurzen Zusammentreffen hat Tsering nach eigenen Angaben Macron gebeten, Tibet nicht zu vergessen. Darauf habe Macron laut Tsering "Natürlich nicht" geantwortet. (Anna Sawerthal, 11.5.2024)