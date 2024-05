Vilimsky rückt zur Verteidigung von Schilling aus: "Hexenküche" in Puls-24-Elefantenrunde, Song Contest: 600.000 verfolgten Kaleens Aufstieg ins Finale im ORF

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Wunderbar meschugge: Jüdische Identitätskrise in der ARD-Serie "Die Zweiflers" - Sechsteilige Serie zwischen jüdischem Witz, koscheren Würsten und einer schwierigen Beschneidung am Freitag in der ARD

Versammelt am Telefon: Lilka (Eleanor Reissa), Mimi (Sunnyi Melles), Symcha (Mike Burstyn) und Jackie (Mark Ivanir) in "Die Zweiflers". ARD Degeto/HR/Turbokultur/Phillip Kaminiak

Morddrohungen im "Exxpress"-Forum gegen ORF-Mitarbeiter ohne Konsequenzen - "So ein Molotov Cocktail ist schon was feines, wenn damit Sozialisten ermordet werden", schrieb ein Poster. Er konnte nicht von der Polizei ausgeforscht werden

Vilimsky rückt zur Verteidigung von Schilling aus: "Hexenküche" in Puls-24-Elefantenrunde - Die EU-Spitzenkandidaten lieferten sich eine hitzige und unruhige Debatte mit Taferln, beleidigenden Gesten und Zwischenrufen

Song Contest: 600.000 verfolgten Kaleens Aufstieg ins Finale im ORF - Der Marktanteil lag bei 25 Prozent - Stärker performte mit bis zu 712.000 Zusehern der zweite Showblock, der mit Kaleen aufwartete

Lina Beckmann groß in "Laios": Theatertreffen Berlin in der 3sat-Mediathek - Es ist ein immenser Glückfalls, wenn nun das gefeierte Theaterstück über die 3sat-Mediathek zugänglich ist

ORF sucht Profitänzer und Amateure für "Dancing Stars" - Die Suche packt der ORF in ein fünfteiliges Castingformat, das im Herbst 2024 zu sehen sein wird

"Planet der Affen", "Balkan in Flammen", Eric Clapton – TV-Tipps für Freitag - "Der Balkan-Bus mit Päckchenservice", "Weltweit: Bodenversiegelung", "Network", Schachnovelle", dazu die Radiotipps

Wir wünschen ein schönes Wochenende!