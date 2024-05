Wie nahe waren die Ukraine und Russland bei ihren Verhandlungen 2022 an einem schnellen Frieden? Diese Frage beschäftigt nicht nur Querdenker und Putinfreunde, die besonders gerne auf die Gespräche im März und April nach dem Kriegsbeginn verweisen. Sie beschäftigt sei einem kürzlich erschienen Artikel in der Zeitschrift Foreign Affairs auch wieder die ernsthafte Politik-Forschung. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak war damals dabei. Der STANDARD hat bei ihm nachgefragt.

Mychajlo Podoljak war 2022 bei den Gesprächen mit Russland dabei. IMAGO/Kyodo News

STANDARD: Direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland scheinen derzeit nicht zur Debatte zu stehen. Russland wird bei der Friedenskonferenz in der Schweiz auch nicht dabei sein. Könnte es sie aus Ihrer Sicht wieder geben?

Podoljak: Direkte Verhandlungen mit Russland sind grundsätzlich unmöglich. Der Gipfel in der Schweiz aber ist eine sehr wichtige Plattform. Wir haben drei Ziele. Die finale Annahme der Friedensformel als einziger Weg zu einem fairen Frieden. Zweitens: dass wir die Anzahl der Staaten maximieren, die diese Formel unterstützen. Und drittens: Ausgehend von den Ergebnissen dieses Treffens müssen wir festlegen, wie wir zurück zur Wahrung internationalen Rechts kommen.

STANDARD: Zuletzt waren die Gespräche im Frühjahr 2022 vermehrt Thema. Gab es damals unterschriftsreife Abkommen?

Podoljak: Die Russische Föderation hat 2022 eine massive Invasion in der Ukraine begonnen. Sie hat die Ukraine, einen souveränen Staat, angegriffen. Es ist klar, dass Russland damit internationales Recht gebrochen hat. Sie haben das nicht getan, weil sie knapp danach einen Kompromiss oder einen Friedensvertrag schließen wollten. Damals hat Russland versucht, nach Kiew zu kommen, die Regierung zu stürzen und seine Macht zu etablieren. Im Zuge der Verhandlungen im März 2022 hat Russland seine Konditionen sehr klar formuliert – mit ultimativem Charakter.

STANDARD: Und die waren?

Podoljak: Kapitulation der Ukraine, Eingeständnis des Sieges Russlands, die Ukraine hätte anerkennen müssen, dass von Russland besetzte Gebiete russisch sind, die Ukraine hätte ihre Souveränität und ihre Existenz aufgeben müssen, sie hätte ihre Armee de facto aufgeben müssen, und die Ukraine hätte zugestimmt, eine Marionettenregierung zu haben.

STANDARD: Es gab also keine Einigungen?

Podoljak: Es gab keine Einigungen. Russland war nicht bereit, einen Kompromiss einzugehen, und hat auch keinen vorgeschlagen. Russland hat nur die Kapitulation der Ukraine angeboten. Was wir dann später gesehen haben, war, dass Russland mit sehr konkreten Zielen in die Ukraine gekommen ist. Ziel war es, einen großen Teil der Bevölkerung der Ukraine zu töten, zu deportieren und die Ukraine in einen inexistenten Staat zu verwandeln. Wir haben damals für die Dauer der Gespräche eine Waffenpause angeboten. Russland hat nicht einmal dem zugestimmt.

STANDARD: Gab es damals punktuell Übereinstimmungen?

Podoljak: Alle vier Phasen dieser Gespräche waren ein und dieselbe Diskussion: Russland hat darauf bestanden, dass die Ukraine ihre Minderwertigkeit in den Beziehungen zu Russland eingesteht und ihre Innen- und Außenpolitik aufgibt. Es gab keine Einigungen, und wir haben keine Punkte erreicht, wo wir einer Einigung nahekamen. Russland hat der Ukraine damals ausschließlich die Aufgabe der Staatlichkeit angeboten und darauf bestanden, dass alle seit 2014 okkupierten Gebiete aufgegeben werden. Was aber am wichtigsten ist: All das hätte den Krieg nicht beendet. Die russische Seite hat darauf bestanden, dass die Ukraine kapituliert und den Widerstand aufgibt. Das hätte in kompletter Okkupation gemündet. Zugleich war klar, dass sie die Region Kiew nicht halten können. Mehr als 30 Prozent der Armee, die nach Sumy, Tschernihiw und Kiew kam, waren Rosguardija, FSB und Speznas, die darauf spezialisiert sind, Massenfiltration durchzuführen. Sie haben damit in Kiew begonnen, und wie sie zurückgedrängt wurden, ist klar geworden, welche Vorgangsweise sie in der gesamten Ukraine haben: maximal genozidale Politik.

STANDARD: Eine Einigung hätte viele Staaten inkludiert. Stichwort: Sicherheitsgarantien. Was war da der Letztstand?

Podoljak: Diese Garantien wurden von der ukrainischen Seite angeboten. Die Garantiestaaten hätten die westlichen Partner sein sollen: USA, Großbritannien und so weiter. Aber diese Staaten mussten das eben auch entscheiden. Das hätte ein paralleler Prozess sein müssen. Russland hat angeboten, nach dem Krieg mitzuentscheiden – und damit per Veto de facto zu kontrollieren –, ob der Ukraine militärisch oder anders beigestanden werden kann. Aber die Ukraine hätte erst einmal kapitulieren und sich zu einer Marionette Russlands degradieren müssen. Russland hätte ein Veto gehabt, welche Partner die Ukraine hat.

STANDARD: Dennoch gab es eine Genese: von der Forderung nach Kapitulation zu einer Ausweitung der Themenbereiche. Wieso?

Podoljak: Ich glaube, in den ersten Tagen des Krieges dachte Russland, die zentralen Teile der Ukraine militärisch erobern zu können – vielleicht nicht in wenigen Tagen, aber doch in wenigen Wochen. Ich glaube, sie wollten eine Illusion kreieren, dass sie bereit sind, sich an internationales Recht zu halten und ein Abkommen zu schließen. Und dieses Bild musste Einfluss haben: dass es eben weniger Hilfe für und mehr Druck auf die Ukraine gibt. So wie 2014. Alle, die heute sagen, dass Russland diese Gespräche führen wollte, sehen nicht, dass Russland zugleich massenhaft Zivilisten getötet hat. Diese Verhandlungen hatten nur die Funktion einer Maskerade. (Stefan Schocher, 10.5.2024)