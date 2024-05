Die SPÖ will allen Langzeitarbeitslosen einen staatlich geförderten Job anbieten. Die Lehren aus einem AMS-Projekt in Niederösterreich sollen helfen, die Jobgarantie landesweit umzusetzen. Kann das gelingen?

Teilnehmer am Marienthal-Projekt, das in der Pandemie startete und kürzlich endete. Heribert Corn

Es ist eine Geschichte, die Andi Babler als Traiskirchner Bürgermeister immer wieder und voller stolz erzählt hat. Als die alte Friedhofsgärtnerei in Traiskirchen zusperren sollte, übernahm die Stadt kurzerhand den Laden. "Rekommunalisierung" nannte Babler das. Der Vorgang war für ihn interessant, weil man damit selbst in einer Gegend wie Traiskirchen, mit sauberen Einfamilienhäusern, gut erklären konnte, dass der Kapitalismus allein nicht alles regelt und es den Staat braucht. Durch die Übernahme der Gärtnerei blieb die Grabpflege erhalten, eine Leistung, die sonst vielleicht gar nicht mehr angeboten worden wäre im Ort. Drei Jobs wurden gerettet. Win-win.

24-Punkte-Programm

Die Geschichte mit der Friedhofsgärtnerei findet Jahre später indirekt Eingang ins Wahlkampfprogramm der SPÖ. Andi Babler hat soeben sein 24-Punkte-Programm für Österreich präsentiert, eine Antwort auf Kanzler Karl Nehammers "Österreich-Plan". Während Letzterer dafür plädiert, den Druck auf Arbeitslose zu verstärken und das Arbeitslosengeld weiter abzusenken, will Babler in eine andere Richtung gehen. "Mein Ziel ist, dass kein Mensch in Österreich länger als ein Jahr arbeitslos sein muss. Wir wollen eine Beschäftigungsgarantie", sagt der Politiker.

Die Forderung liegt im Trend. Die Idee ist zwar so alt wie der Kapitalismus selbst, in der Arbeiterbewegung wurde ein Recht auf Arbeit immer wieder mal gefordert.

SPÖ-Parteichef Andreas Babler bei seiner Rede am ersten Mai. Heribert Corn

An 107 Menschen erprobt

In den vergangenen Jahren erlebte das Konzept aber ein Revival. In den USA widmet sich plötzlich die Wissenschaft der Frage, wie eine Jobgarantie aussehen könnte. Die demokratische Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez und ihr Kollege Bernie Sanders propagieren die Idee. In der Theorie dreht eine Jobgarantie die Verantwortlichkeiten um: Derzeit liegt es am Arbeitslosen, sich um einen Job zu bemühen. Bei der Jobgarantie ist es der Staat, der zusagt, Arbeitsplätze für Menschen zu finden oder zu schaffen.

In Europa ist man sogar einen Schritt weiter, hier setzen einige Länder Feldversuche um. In Österreich hat das AMS Niederösterreich im Oktober 2020 die "Marienthaler Jobgarantie" gestartet: Sämtliche Langzeitarbeitslose im Ort Gramatneusiedl bekamen für dreieinhalb Jahre ein Jobangebot via AMS. "Was im Kleinen funktioniert, kann auch im Großen klappen", propagiert die SPÖ.

Aber stimmt das auch? Lässt sich eine Jobgarantie, die in Österreich bisher gerade einmal an 107 Langzeitarbeitslosen erprobt wurde, landesweit für zehntausende Menschen ausrollen? Immerhin gibt es derzeit 80.000 Langzeitjobsuchende im Land.

Zweifelhafte Umsetzbarkeit

Bei genauer Betrachtung sind bei der Umsetzbarkeit des Konzepts Zweifel angebracht. Die Idee, eine Jobgarantie landesweit auszurollen, ist vermutlich zu dick aufgetragen.

Die große Schwierigkeit liegt wohl nicht dort, wo sie die meisten Kritikerinnen und Kritiker vermuten würden, nämlich bei der Finanzierung der Sache. Tatsächlich kostet eine Jobgarantie viel Geld, weil alle Teilnehmer einen kollektivvertraglich entlohnten Job angeboten bekommen. 30.000 bis 40.000 Euro waren es pro Teilnehmer beim Projekt in Gramatneusiedl. Sogar in der günstigsten Variante käme man auf jährliche Kosten von 2,4 Milliarden Euro. Aber hier muss gegengerechnet werden: Das Arbeitslosengeld fällt weg, netto würden die Kosten eher bei 1,2 Milliarden Euro liegen. In der Pandemie hat Österreich so viel Geld für Unternehmenshilfen mitunter an einem Wochenende ausbezahlt. Finanzierbar wäre das also durchaus.

Ein Hochbeet für die Gemeinde

Das größere Hindernis liegt darin, ausreichend sinnvolle Arbeit zu finden. Es gibt, wenn man so will, zu wenige Friedhofsgärtnereien wie in Traiskirchen, die gerettet werden müssen. Jobgarantien setzen meist auf lokaler Ebene an, bei den Gemeinden: Dort sollen, so die Idee, die öffentlich finanzierten Arbeitsplätze entstehen. So leicht ist das aber nicht. Beim Marienthaler AMS-Projekt galt, dass durch Arbeit, die von der Gemeinde angeboten wurde, keine Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen entstehen durfte.

Sprich: Die Gemeinde in Gramatneusiedl durfte nur solche Aufträge im Rahmen der Jobgarantie vergeben, bei denen keine Unternehmen dafür infrage kamen. Für lokale Gewerbeunternehmen, etwa Handwerker, sollte keine billigere Konkurrenz entstehen. Die Folge: An Beschäftigung im Auftrag der Gemeinde blieb nicht sehr viel übrig, wie der Bürgermeister von Gramatneusiedl, Thomas Schwab (SPÖ), heute erzählt.

Im Rahmen des Projektes wurden Hochbeete für Kindergärten angefertigt, einige Wohnungsräumungen im Auftrag der Ortschaft erledigt und ab und an Grünschnittarbeiten durchgeführt. Es klingt nicht intuitiv, aber es bleibt nicht so viel unerledigte Arbeit liegen in Österreich, zu denen ein so niederschwelliges Projekt Zugang verschaffen kann. Zwei bis drei zusätzliche Stellen können pro Gemeinde geschaffen werden, schätzt ein Sprecher des Gemeindebunds. Etwa 2100 Gemeinden gibt es in Österreich. Zu wenige für eine Jobgarantie mit zehntausenden Arbeitsplätzen.

Arbeitsplatzgarantie

Die Arbeitsplatzgarantie bot für die allermeisten Menschen zunächst keinen direkten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt. Sie war so aufgesetzt: Die Teilnehmer wurden über einen Personalservicedienstleister (Itworks) angestellt und dort beschäftigt, etwa in einer Holzwerkstatt, und daneben ab und an die Gemeinde "verliehen". Daneben bot das AMS Unternehmen, die einzelne Langzeitjobsuchende anstellten, erhöhte Förderungen. Im ersten Jahr wurden fast die gesamten Kosten für Arbeitnehmer übernommen.

Dass der Plan einer landesweiten Jobgarantie ambitioniert ist, zeigt auch das Beispiel Frankreich. Auch dort wird ein Modell getestet, allerdings bereits im halben Land. Laut einer Analyse der EU-Kommission waren Ende 2023 dennoch nicht mehr als 2800 Personen im Rahmen dieses Projekts beschäftigt. Ein mögliches Hemmnis: Auch hier gilt, dass nur Jobs angeboten werden dürfen, die der Privatwirtschaft keine Konkurrenz machen.

Diese Einschränkung könnte aufgehoben werden. Wenn der Staat eine Leistung anbieten kann, die eher nachgefragt wird, warum nicht? Aber das schafft potenziell neue Verwerfungen. Wenn der lokale Handwerker ersetzbar wird, verliert er dann den Job?

Dazu kommt noch ein Problem. Die Zahlen aus Gramatneusiedl waren ermutigend. Rund zwei Drittel der Teilnehmer haben mit der Zeit einen Job am regulären Arbeitsmarkt bekommen, sagt der Ökonom Lukas Lehner von der Universität Oxford, der das Projekt begleitete. Vielen habe die hohe Eingliederungsförderung geholfen. 2021 und 2022 setzte zudem ein starker Aufschwung ein. Ob der Sprung in den regulären Arbeitsmarkt wegen der Jobgarantie gelang oder nicht, bleibt offen. Das wurde bisher nicht untersucht. Bei einem Drittel der Teilnehmer gelang die Eingliederung am Jobmarkt nicht, oft wegen persönlicher Umstände wie Erkrankungen.

Was im Kleinen klappt ...?

Die Arbeitsmarktökonomin Andrea Weber nennt einige Ergebnisse aus Marienthal zwar ermutigend, bremst aber zu hohe Erwartungen: "Frühere Studien zeigen zu geförderten Beschäftigungsprogrammen im öffentlichen Sektor fast durchwegs negative Effekte auf die langfristigen Beschäftigungsaussichten in nicht geförderten Jobs." Warum? "Das hat zum Großteil mit dem Verlust an Humankapital und der Stigmatisierung derartiger Programme zu tun." Weber glaubt nicht, dass sich aus dem Kleinprojekt in Gramatneusiedl Rückschlüsse dazu ergeben, ob eine bundesweite Umsetzung gelingen kann.

Ist die Jobgarantie also ein falsches Werkzeug? Wenn es darum geht, für zehntausende Menschen staatlich bezahlte Arbeit zu finden, die am Markt oder von Gemeinden dringend nachgefragt wird, womöglich.

Aber vielleicht ist das der falsche Rahmen für die Debatte. Das Marienthal-Experiment hatte nämlich auf vielen Ebenen einen nachweislich positiven Effekt: Der Ökonom Lehner und sein Kollege Maximilian Kasy zeigen in einer Studie, dass das Angebot in Gramatneusiedl von Arbeitslosen gut angenommen wurde. Die Langzeitarbeitslosigkeit im Ort lag während der Projektdauer bei null.

Beschäftigungsgarantie versus Arbeitsplatz

Eine Untersuchung von Sozialwissenschaftern rund um Jörg Flecker von der Uni Wien zeigt, dass das Projekt den Teilnehmern mehr soziale Kontakte, mehr Geld, mehr Wohlbefinden ermöglichte. Zur Zeit der Erwerbslosigkeit fühlte sich nicht einmal die Hälfte der Teilnehmer wertgeschätzt, im Projekt stieg der Wert auf 80 Prozent. Die Lebenszufriedenheit der Menschen stieg an, ihre psychische Gesundheit verbesserte sich.

Eine Beschäftigungsgarantie bietet also in vielen Fällen für Betroffene keinen klassischen Arbeitsplatz an, nimmt aber viel vom Schrecken der Langzeitarbeitslosigkeit. Welche Kosten und welchen Aufwand das wert ist? Darüber muss die Gesellschaft entscheiden. (András Szigetvari, 10.5.2024)