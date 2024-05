Sturm-Coach Christian Ilzer und seine Grazer könnten bereits am Sonntag den Meistertitel feiern. APA/ERWIN SCHERIAU

Linz/Klagenfurt/Hartberg – Der Matchball zur Wachablöse liegt bereit. Sturm Graz kann mit einem Sieg beim formstarken LASK den vierten Meistertitel in der Fußball-Bundesliga fixieren, die zehnjährige Titelserie der Salzburger beenden und eine fantastische Saison mit dem Double krönen. "Uns vorzustellen, was nach dem Spiel am Sonntag sein könnte, ist nicht unsere Denkweise, wir bereiten uns auf ein schweres Spiel gegen den LASK vor", sagte Trainer Christian Ilzer vor dem letzten zu gehenden Schritt.

Vier Punkte Vorsprung bei noch zwei zu spielenden Runden lassen den Traum vom zweiten Double nach 1999 schon recht real erscheinen. "Natürlich gibt es diese Gedanken an den ganz großen Coup in der Mannschaft, das ist auch völlig normal", sagte Ilzer, der bei seiner Truppe vor der potenziellen Krönung "eine richtig gute Balance" und die notwendige Konzentration ortet. "Zu sagen, dass uns nicht bewusst ist, was ein Sieg bedeuten würde, wäre natürlich eine Lüge. Aber wir versuchen uns voll auf dieses eine Spiel zu fokussieren, die drei Punkte zu holen und den Rest so gut wie möglich auszublenden", meinte Verteidiger David Affengruber.

Vierter Meistertitel zum Greifen nahe

Gelingt Sturm im 31. Liga-Saisonspiel der 19. Sieg, wäre die vierte Meisterschaft nach 1998, 1999 und 2011 fix. Wenn Salzburg in Hartberg remisiert bzw. verliert, könnte sich Sturm auch ein Remis bzw. eine Niederlage für den Titel leisten. Falls Salzburg den Rückstand auf mindestens drei Punkte verkürzen kann, wird die Meisterschaft am letzten Spieltag entschieden, da Salzburg aufgrund der direkten Duelle bei Punktegleichheit vor Sturm gereiht wird.

Ein Herzschlagfinale gegen Klagenfurt würde sich die Sturm-Elf gewiss gerne ersparen. Große Zweifel ließen die Cupsieger zuletzt nicht aufkommen. Nur einmal (1:0 in Graz gegen Salzburg) verlor Sturm in der Liga in diesem Kalenderjahr. Das vergangene Wochenende zeigte aber die Tücken auf. Eine Rote Karte, wie sie dem nun gesperrt fehlenden Mittelfeld-Anker Jon Gorenc Stankovic unterlief, ist schnell passiert. In Unterzahl musste gegen Hartberg ein 1:1 nach Rückstand erkämpft werden.

Das 1:3 in Linz Anfang November ist die einzige Auswärtsniederlage der Grazer in dieser Saison. Natürlich warnte Ilzer vor dem Spiel gegen den LASK vor einem "Duell der aktuell wahrscheinlich formstärksten Teams in Österreich". In Linz machte sich der Trainerwechsel des LASK hin zu Akademieleiter Thomas Darazs bezahlt. Unter der Interimslösung holten die Athletiker in fünf Spielen vier Siege, selbst ein Saisonende als Vizemeister ist nun möglich.

Mit Zuversicht und ebenfalls großem Respekt für den Gegner sprach Darazs über die kommende Aufgabe. "Uns erwartet ein sehr, sehr schweres Spiel gegen den aktuellen Cupsieger und Meisterkandidaten. Mehr muss ich gar nicht sagen, es wird eine Riesen-Leistung von uns benötigen." Spiele gegen die Grazer seien aufgrund ihrer "hektischen, unruhigen Spielweise" unangenehm, meinte der Wiener. "Sie gehen oft lang, versuchen den zweiten Ball zu gewinnen, versuchen über Physis zum Erfolg zu kommen." Darazs möchte daher "Energie rausholen und Standardsituationen vermeiden".

Bullen hoffen auf Schützenhilfe

Um die Chance auf die Titelverteidigung zu wahren, muss der kriselnde Riese Salzburg in Hartberg bestehen. Mit der Pflichterfüllung bei einem Lieblingsgegner ist es aber nicht getan. Bei vier Punkten Rückstand und zwei zu spielenden Runden sind die Bullen im Titelrennen gegen Sturm auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen. Leisten soll die ausgerechnet der drei Punkte dahinter lauernde LASK.

Die Oberösterreicher gastieren nach ihrem Heimspiel gegen Tabellenführer Sturm in der letzten Runde noch in Salzburg. Auf eine Schnittpartie, die im schlimmsten Fall Rang drei und damit Salzburgs schlechteste Saisonplatzierung in der Red-Bull-Ära (seit 2005) zur Folge haben könnte, legt die Elf von Onur Cinel gewiss wenig Wert.

Über den Meisterschaftskampf an sich verloren die Salzburger in ihrer Aussendung am Freitag kein Wort. "Wir schauen nicht auf die Tabelle, sondern richten unseren Blick ausschließlich auf unsere Leistung und wie wir am Sonntag unser bestmögliches Spiel auf den Platz bringen können", betonte Cinel. "Ganz klares Ziel ist, es gegen eine sehr spielstarke Hartberger Mannschaft besser zu machen als zuletzt. Es muss uns gelingen, die Basis für das Spiel, was uns ausmacht, auf den Platz zu bringen und alles für die drei Punkte zu investieren."

Nahezu makellose Bilanz

Salzburgs Bilanz gegen Hartberg ist fast blütenweiß: In 18 Ligaduellen ließ der Ligakrösus den Oststeirern nur einmal (Dezember 2019/2:2) einen Punkt. Im Cup allerdings kamen die Salzburger heuer erst im Elferschießen weiter. Und gerade auswärts (Niederlagen in Linz, Klagenfurt, Wien) liegt der Negativtrend begründet. Beim 0:2 gegen Rapid blieb Salzburgs Offensive erstmals seit November (0:0 bei Austria Wien) in der Liga torlos. Als Schwachstelle entpuppte sich zuletzt aber die Defensive. Ohne zumindest zwei Gegentore ging es in den jüngsten vier Partien nie vonstatten.

Hartberg knöpfte zuletzt dem Leader Sturm in Graz Punkte ab (1:1), ärgerte sich aber darüber, die Führung trotz langer Überzahl nicht über die Ziellinie gebracht zu haben. Die Oststeirer (25 Punkte) sind ihrerseits in einen Dreikampf mit Rapid (25) und Klagenfurt (22) um zwei Europacup-Plätze verwickelt. Rapid und die Austria werden bei Punktegleichheit vor Hartberg gereiht.

Trainer Markus Schopp geht davon aus, dass sein Team sechs Punkte gegen Salzburg und Rapid holen muss, um die Überraschung perfekt zu machen. "Es gibt ein klares Bild: Sie müssen gewinnen, wir müssen gewinnen. Die Salzburger schauen nach oben, wahrscheinlich aber auch nach unten. Und wenn wir sagen, wir wollen Platz vier haben, müssen wir die letzten zwei Spiele gewinnen."

Rapid hofft auf Minimalziel

Rapid hat gegen Austria Klagenfurt die Gelegenheit, eine weitgehend enttäuschende Saison halbwegs versöhnlich ausklingen zu lassen. Eine Woche nach dem Prestigeerfolg gegen Salzburg könnten die Hütteldorfer ihr Minimalziel - Endrang vier - unter Dach und Fach bringen. Dazu benötigt Grün-Weiß einen Sieg am Wörthersee und eine gleichzeitige Heimniederlage von Hartberg gegen die Bullen.

Selbst wenn diese Konstellation nicht eintreten sollte, hätte es Rapid im abschließenden Match daheim gegen Hartberg immer noch in eigener Hand. "Wir sind Vierter und haben die Chance, aus eigener Kraft Platz vier zu fixieren. Wenn wir das schaffen sollten, haben wir im Rahmen dessen, was möglich war, schon etwas Gutes erreicht", erklärte Trainer Robert Klauß.

Allzu große Erwartungen dürfe man in der aktuellen Situation nicht schüren, betonte der Deutsche. "Ich weiß, dass sich der Verein hohe Ziele setzen sollte, aber man muss schon realistisch sein und schauen, welche Mannschaft hat welche Möglichkeiten, wie kommen welche Ergebnisse zustande", meinte Klauß. Der 39-Jährige sprach von einer "Saison mit Höhen und Tiefen" und einem "großen Wellental".

Europacup kein Muss

Mit Rang vier würde man sich immerhin das Europacup-Play-off ersparen und in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikatoin einsteigen, was zumindest vier internationale Partien bedeutet. "Aber es ist kein Muss. Es ist nicht so, dass die Welt zusammenbricht, wenn wir nicht europäisch spielen", sagte Klauß.

Seine Truppe gastiert nach elf Tagen neuerlich in jenem Stadion, in dem es im Cupfinale ein äußerst bitteres 1:2 gegen Sturm setzte. Zuvor hatte man sich im März zum Abschluss des Grunddurchgangs mit einem 1:1 in die Meistergruppe gezittert. Das bisher letzte Duell endete in Wien ebenfalls mit einem 1:1 - nicht das einzige Mal, dass die Klagenfurter gegen einen "Großen" gut aussahen.

Die Kärntner liegen als Sechster jeweils drei Punkte hinter Hartberg und Rapid. "Wir wissen, dass wir gewinnen müssen, um noch auf einen internationalen Platz zu kommen", erklärte Trainer Peter Pacult. Der Wiener führte Rapid 2008 zur Meisterschaft und damit zum bisher letzten Titel. "Dass es so lange dauert und ich nach wie vor der letzte Rapid-Meistertrainer bin, ist schon überraschend", meinte der 64-Jährige. Immerhin wirkt sich die Durststrecke nicht auf die Mitgliederzahl aus: Am Freitag vermeldete Rapid, erstmals die 20.000er-Marke geknackt zu haben. (APA, red, 12.5.2024)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zu den Spielen der 31. Bundesliga-Runde (alle live Sky):

Meistergruppe (9. Runde) - Sonntag, alle 17.00 Uhr:

LASK - SK Sturm Graz (Linz, Raiffeisen Arena, SR Weinberger). Bisherige Saisonduelle: 0:2 (a), 3:1 (h), 0:1 (a).

LASK: Lawal - Stojkovic, Talowjerow, Ziereis, Bello - Jovicic, Berisha - Usor, Taoui, Flecker - Ljubicic

Es fehlen: Horvath (gesperrt), Renner (Knie), Mustapha (Sprunggelenk), Ljubic (Oberschenkel)

Sturm: Jaros - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Lavalee - Horvat, Kiteishvili, Prass - Biereth, Böving

Es fehlen: Gorenc Stankovic (gesperrt), Scherpen (Kreuzbandriss), Borkovic (Kreuz- und Seitenbandriss)

TSV Hartberg - FC Red Bull Salzburg (Hartberg, Profertil Arena, SR Kijas). Bisherige Saisonergebnisse: 1:5 (h), 2:3 (a), 1:5 (a), Cup-Achtelfinale 1:1 (4:5 i.E.).

Hartberg: Sallinger - Heil, Komposch, Bowat, Pfeifer - Kainz - Frieser, Sangare, Prokop, Avdijaj - Providence

Es fehlt: Entrup (gesperrt), Urdl (Adduktoren)

Salzburg: Horn - Daniliuc, Solet, Pavlovic, Terzic - Bidstrup, Diambou, Gloukh, Guindo - Nene, Konate

Es fehlen: Schlager (Knie), Capaldo (Knie), Dedic (Wade), Fernando (Oberschenkel), Kjaergaard (Oberschenkel), Ulmer (Wade), Morgalla (rekonvaleszent)

Fraglich: Bidstrup (Schulter)

SK Austria Klagenfurt - SK Rapid (Klagenfurt, 28 Black Arena, SR Ebner). Bisherige Saisonergebnisse: 3:2 (a), 1:1 (h), 1:1 (a).

Klagenfurt: Menzel - Wernitznig, Mahrer, Wimmer, Schumacher - Irving, Cvetko, Besuschkow - Bonnah, Arweiler, Schwarz

Es fehlen: Karweina (gesperrt), Gkezos (Handbruch), Binder (Wade), Djoric (rekonvaleszent)

Rapid: Hedl - Oswald, Querfeld, Kongolo, Kasanwirjo - Seidl, Sattlberger, Grgic, Grüll - Burgstaller, Mayulu

Es fehlen: Hofmann (gesperrt), Auer, Seydi, Kongolo, Gale (alle verletzt bzw. im Aufbautraining), Strunz (Comeback bei Rapid II)

Fraglich: Cvetkovic, Kasanwirjo, Jansson (alle angeschlagen bzw. im Aufbautraining)