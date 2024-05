Das Ziel ist das Netz. IMAGO/MIS

Wien – Die Admira hat in der 2. Fußball-Liga einen Heimsieg gegen den DSV Leoben gefeiert. Zum Auftakt der 27. Runde am Freitag setzten sich die Niederösterreicher mit 2:0 gegen den Tabellendritten aus der Steiermark durch. Durch Tore von Matthew Anderson (51.) und Albin Gashi (65.) kletterte die Admira vorübergehend auf Platz vier. Die Vienna fügte dem FC Liefering mit einem 1:0 in Salzburg durch das Goldtor von Noah Bischof (69.) die erste Niederlage seit sechs Spielen zu.

Schwarz-Weiß Bregenz kassierte mit einem 0:2 gegen den SV Stripfing hingegen die fünfte Niederlage in Serie. Für die Niederösterreicher war Nikola Gataric mit einem Doppelpack (21., 40.) der Matchwinner. (APA, 10.5.2024)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga - 27. Runde:

Freitag

FC Admira - DSV Leoben 2:0 (0:0)

FC Liefering - Vienna 0:1 (0:0)

Schwarz-Weiß Bregenz - SV Stripfing 0:2 (0:2)

SKN St. Pölten - SV Ried 20.30