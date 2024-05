Serhou Guirassy hat mal wieder für den VfB Stuttgart getroffen. IMAGO/H. Langer

Augsburg – Der VfB Stuttgart ist zumindest bis Sonntag Tabellenzweiter in der deutschen Fußball-Bundesliga. Die Schwaben gewannen das Freitagsspiel der 33. und vorletzten Runde bei Augsburg 1:0. Serhou Guirassy, Stuttgarts Torschütze vom Dienst, erzielte in der 48. Minute in seinem 27. Bundesliga-Einsatz der Saison seinen 26. Treffer. Damit rückte die Überraschungsmannschaft der Bundesliga zumindest vorübergehend an Bayern München vorbei auf den zweiten Platz.

Die Augsburger kommen nach der vierten Niederlage hintereinander für eine Europacup-Teilnahme wohl nicht mehr infrage. Am Sonntag (17.30 Uhr) empfängt der FC Bayern den von Ralph Hasenhüttl trainierten VfL Wolfsburg und kann Platz zwei zurückerobern. Hasenhüttl, der einst in der Zweier-Mannschaft der Bayern gespielt hat, will Talenten aus der eigenen Akademie Einsatzzeit geben.

Mit der Chance auf das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Europacup-Triumph hat die Liga für Bayer Leverkusen nicht mehr die oberste Priorität. Die Meister-Elf von Trainer Xabi Alonso will aber die Erfolgsserie fortsetzen und im 50. Spiel hintereinander ungeschlagen bleiben. Sonntag-Gegner Bochum kämpft um den Klassenerhalt, ebenso der 1. FC Köln, der am Samstag im Heimspiel gegen Union Berlin nur mit einem Sieg den Abstieg eventuell noch abwenden kann.

Leverkusen ist seit fast einem Jahr ohne Niederlage, die bis dato letzte setzte es gegen Bochum. Am 27. Mai 2023 gab am letzten Spieltag in Bochum ein 0:3. "Dieses Spiel vergesse ich nicht. Das war damals nicht angenehm", sagte Alonso vor dem neuerlichen Gastspiel beim Abstiegskandidaten. Der VfL sicherte sich damals durch den Sieg den Klassenerhalt, das winkt auch diesmal für Kevin Stöger und Co.

Doch die Saison als erster deutscher Klub ungeschlagen zu beenden, ist für die Leverkusener ein enormer Antrieb. Das zeigte sich am Donnerstag gegen AS Roma, als sie mit aller Macht auf das 2:2 spielten und es in der siebenten Minute der Nachspielzeit erzielten, obwohl ein 1:2 zum Finaleinzug gereicht hätte. "Normalerweise gibt es auf so einem langen Weg irgendwann eine Niederlage", sagte Alonso: "Aber die Mannschaft zeigt immer wieder, dass sie zu allem bereit ist. Es sind noch vier Spiele in dieser Saison und wir wollen nicht stoppen."

Heikle Partie zwischen Köln und Union

Für Köln geht es gegen Union Berlin schon um alles. Die Mannschaft mit den Österreichern Florian Kainz und Dejan Ljubicic hat mit 24 Toren aus 32 Spielen die mit Abstand schwächste Offensive der Liga. Sollte Köln nicht gewinnen, wäre der siebente Bundesliga-Abstieg besiegelt. Bei einem Sieg würden die Kölner auf drei Punkte an Union heranrücken und könnten die Berliner – und vielleicht auch den FSV Mainz – am letzten Spieltag noch verdrängen.

"Es ist gefühlt seit Wochen alternativlos, dass wir gewinnen müssen", sagte Trainer Timo Schultz. "Jetzt ist es de facto so, dass wir gewinnen müssen, um uns ein weiteres Endspiel zu erspielen. Deshalb wird es für uns nur einen Gang geben, und der ist nach vorne", erklärte Schultz. Dass die Berliner mit Christopher Trimmel noch zittern müssen, hätte noch vor einigen Wochen wohl niemand mehr geglaubt. Mitte März hatte Union noch neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, jetzt nur noch einen.

Pause für Sabitzer

Auf dem Relegationsplatz liegen die Mainzer (Philipp Mwene, Karim Onisiwo), die am Samstag den Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund zu Gast haben. Das Team um Marcel Sabitzer will die abschließenden zwei Ligaspiele als Vorbereitung auf das CL-Finale nutzen. "Wir wollen am Saisonende noch was ganz Großes erreichen und das wird nicht funktionieren, wenn wir jetzt einen Gang herunterschalten. Wir wollen den Rhythmus hochhalten und weiter Spiele gewinnen", sagte BVB-Trainer Edin Terzic. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" reisten die Dortmunder am frühen Freitagabend allerdings ohne Sabitzer, Niclas Füllkrug, Karim Adeyemi und Mats Hummels nach Mainz, die eine Pause bekommen dürften. (APA, dpa, sda, red, 10.5.2024)