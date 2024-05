Novak Djokovic war sichtlich gezeichnet. REUTERS/Claudia Greco

Rom – Novak Djokovic ist nach seinem Erfolg in der zweiten Runde des ATP-Masters in Rom von einer Flasche am Kopf getroffen worden und unter Schmerzen in die Knie gegangen. Ein gezielter Wurf der Hartplastik- oder Metallflasche auf Djokovic kann durch eine auf X (vormals Twitter) zu sehende Aufnahme ausgeschlossen werden. Offenbar rutschte die Flasche aus der Seitentasche eines Rucksacks, als sich ein Fan – wohl wegen eines Autogrammwunsches – zu Djokovic hinunterbeugte. Der Serbe wurde von Sicherheitsmitarbeitern aus der Arena gebracht, über den Zustand des Weltranglistenersten gab es zunächst keine Informationen.

In den Sozialen Medien verbreiteten sich rasch Videos, die den Vorfall zeigten. Djokovic hatte nach seinem 6:3, 6:1 gegen den Franzosen Corentin Moutet Autogramme geschrieben, als er von der Flasche getroffen wurde. Der 36-Jährige hielt sich sofort den Kopf, ging in die Knie und schließlich zu Boden. Den Stift, mit dem er Autogramme geschrieben hatte, ließ er fallen. Schnell eilten zahlreiche Security-Mitarbeiter und Helfer zu Djokovic, um diesen abzuschirmen und schließlich aus dem Stadion zu begleiten. (sid, red, 10.5.2024)