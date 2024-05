Rom/Wien/Brüssel - In Belgien ist bei der Halbfinalsübertragung des Eurovision Song Contest am Donnerstag zu einem Zwischenfall gekommen. So wurde der Auftritt der israelischen Kandidatin Eden Golan von einer Protestaktion der Gewerkschaft flankiert. Am Anfang und Ende der Übertragung der Show wurde eine schwarz-weiße Texttafel eingeblendet, auf der Gewerkschaften ihren Unmut über die Politik Israels zum Ausdruck brachten, bestätigte der flämische Sender VRT der dpa. In der Einblendung wurde dem Staat Israel im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg unter anderem vorgeworfen, Menschenrechte zu verletzen und die Pressefreiheit zu zerstören. Israels Botschafterin in Belgien, Idit Rosenzweig-Abu, kritisierte den Protest scharf und sprach von "israelfeindlichen Lügen".

Eden Golan tritt für Israel beim Song Contest an. Foto: AFP/TT NEWS AGENCY/JESSICA GOW

Die Botschaft ging von der belgischen TV-Gewerkschaft ACOD aus, "dies ist eine Gewerkschaftsaktion. Wir verurteilen die Menschenrechtsverletzungen des Staates Israel. Außerdem zerstört der Staat Israel die Pressefreiheit", hieß es im Protest-Text.

Entschuldigung nach RAI-Panne

In Italien hat sich die öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI am Freitag für die irrtümliche Veröffentlichung der italienischen Abstimmungsergebnisse für das Halbfinale des Eurovision Song Contest entschuldigt und dies auf eine technische Panne zurückgeführt. Im Abspann der Sendung vom Donnerstag zeigte die RAI wie berichtet die so genannten vorläufigen Abstimmungsergebnisse an, aus denen hervorging, dass die israelische Kandidatin Eden Golan mit über 39 Prozent die Favoritin der Italiener war.

Die Eurovisionsregeln besagen, dass solche Informationen nicht vor dem großen Finale veröffentlicht werden dürfen. "Es war eine technische Panne, die dazu führte, dass in den Grafiken einige - völlig unvollständige - Daten der italienischen Abstimmung falsch angezeigt wurden", erklärte die RAI in einer Erklärung und fügte hinzu, dass sie sich bei den Organisatoren der Eurovision entschuldigt habe. Das Missgeschick hat in den sozialen Medien für Aufruhr gesorgt. (APA, red, 11.5.2024)