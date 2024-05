Nuggets-Center Nikola Jokic hat den Ball. USA TODAY Sports via Reuters Con

Minneapolis (Minnesota) - Meister Denver Nuggets hat in der zweiten Play-off-Runde in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen Auswärtssieg gefeiert und kam in der "best of seven"-Serie auf 1:2 heran. Nach zwei Heimniederlagen feierte das Team um MVP Nikola Jokic einen klaren 117:90-Erfolg bei den Minnesota Timberwolves. Die New York Knicks verpassten indes eine 3:0-Führung in der Serie gegen die Indiana Pacers. Trotz Neun-Punkte-Führung zehn Minuten vor Schluss unterlagen sie 106:111.

Die Nuggets führten Ende des zweiten Viertels bereits mit 20 Punkten. Dazu trafen sie fast 50 Prozent ihrer Versuche von der Dreierlinie. Jokic verpasste mit 24 Punkten, 14 Rebounds und neun Assists ein Triple Double nur knapp. Der für die Timberwolves bisher so überragende Anthony Edwards war mit 19 Zählern bester Werfer seines Teams.

Maßgeblich am Comeback der Pacers in der Partie gegen die Knicks beteiligt war Tyrese Haliburton, der 35 Punkte erzielte und damit seinen zweiten persönlichen Play-off-Punkterekord in Serie verbuchte. Für die spielentscheidende Aktion sorgte Andrew Nembhard: Der Kanadier traf 16 Sekunden vor Schluss einen Dreier-Versuch aus knapp 9,5 m zum 109:106. Bei den Knicks überzeugte Donte DiVicenzo mit 35 Zählern. (APA; 11.5.2024)

Play-off Ergebnisse der NBA vom Freitag (2. Runde/Conference-Semifinale, "best of seven"):

Eastern Conference:

Indiana Pacers - New York Knicks 111:106 (Stand in der Serie 1:2)

Western Conference:

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 90:117 (Stand 2:1)