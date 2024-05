Joost Kleins Antreten ist weiterhin offen. AP/Martin Meissner

Malmö – Es bleibt weiterhin offen, ob der niederländische Teilnehmer Joost Klein am Samstag (21 Uhr, live auf ORFeins) beim Finale des Eurovision Song Contests mitmachen darf. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) berichtete am Freitag über einen "Vorfall", weswegen der Sänger von der Durchlaufprobe für das Finale sowie vom Juryfinale ausgeschlossen wurde.

Am Samstag bestätigte die schwedische Polizei nun, dass gegen den Sänger eine Anzeige eingebracht wurde. Dabei soll es um mutmaßliche Drohungen gehen. Angezeigt wurde er von einer Mitarbeiterin des Fernsehens. Klein wurde demnach am Freitagabend verhört. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Ermittlungen könnten wochenlang dauern, heißt es in mehreren Medienberichten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Ob Klein am samstägigen ESC-Finale teilnehmen darf, ist weiterhin unklar. Der zuständige niederländische Sender AVROTROS und die EBU befinden sich dazu in Gesprächen.

Bereits von Jury-Show ausgeschlossen

Am Freitag hatte sich die EBU bedeckt gehalten. "Wir untersuchen derzeit einen Vorfall, der uns zugetragen wurde und den niederländischen Künstler betrifft. Er wird vorerst nicht weiter proben", hieß es zunächst am Nachmittag. Kurz vor dem Beginn des Juryfinales, das ab 21 Uhr in der Malmö-Arena angesetzt ist, dann der Nachzieher: Die Untersuchung dauere an, ebenso die Gespräche mit der niederländischen Fernsehanstalt. Joost Klein dürfe deshalb nicht live in der eigens für die internationalen Fachjurys abgehaltenen Show auftreten. Es wurde stattdessen der Auftritt aus dem zweite Halbfinale eingespielt.

Diese Projektion wurde vom Publikum in der Halle demonstrativ gefeiert und beklatscht, während der verantwortliche EBU-Supervisor Martin Österdahl – ansonsten ein Liebling in der ESC-Blase, der mit seinem Kultspruch "You're good to go" die Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse einläutet – ausgebuht wurde. Schließlich ist Joost Klein mit seiner Nummer "Europapa" einer der Publikumslieblinge der heurigen Ausgabe und galt als Fixanwärter auf eine gute Platzierung. Der 26-Jährige ist auch im deutschsprachigen Kulturraum eigentlich bereits eine etablierte Größe. So landete der Musiker, der seine Eltern bereits im Teenageralter verlor, doch im Vorjahr gemeinsam mit dem Rapper Ski Aggu und Otto Waalkes einen Millionenhit mit der Coverversion von "Friesenjung".

Proteste gegen die Teilnahme Israels gehen weiter

Die vagen Informationen führten zu zahlreichen Spekulationen. Zuletzt schien es sich jedenfalls zu verdichten, dass es nicht um einen Konflikt mit der israelischen Delegation gegangen sein dürfte, wie zunächst vermutet. Klein hatte wiederholt Spitzen gegen seine Konkurrentin Eden Golan gesetzt.

Wegen des Gaza-Kriegs wurden Stimmen laut, dass Israel nicht am Song Contest teilnehmen sollen dürfe. In Finnland haben wenige Stunden vor dem Finale propalästinensische Demonstranten im Eingangsbereich des TV-Senders Yle einen Boykott der Show gefordert. Etwa 40 Menschen hielten sich mit Protestplakaten und palästinensischen Fahnen in der Lobby auf, wie Yle berichtete. Der Demonstrant Wilhelm Blomberg sagte der Zeitung "Hufvudstadsbladet", sie würden die Beschäftigten nicht an ihrer Arbeit hindern, aber wollten sie auf die Situation im Gazastreifen aufmerksam machen. Israel könne mit dem ESC sein Image verbessern, während der Krieg andauere, so Blomberg laut deutscher Presseagentur.

In der Innenstadt der Ausrichterstadt Malmö ist indes für den Nachmittag abermals eine Großdemonstration gegen Israel angesetzt, bei der erneut Tausende Menschen für einen Protestmarsch erwartet werden. Wie bereits am Donnerstag ist hierfür auch wieder "Friday for Future"-Ikone Greta Thunberg angekündigt.

Eden Golan tritt für Israel beim Song Contest an. AFP/TOBIAS SCHWARZ

Vom journalistischen Aushängeschild der Schweiz, der "NZZ", kam indes eine virulente Anklage der Entwicklung des Eurovision Song Contests: "Jetzt ist er zur antiisraelischen Kundgebung geworden." Und auch die Londoner "Times" wandte sich in einem Kommentar gegen das Vorgehen gegen die 20-jährige israelische Sängerin Eden Golan: "Diejenigen in der versammelten Menge, die einem lange geschürten Hass Luft machten, die sich an der Angst erfreuten, die sie in ihr auslösten, während sie sich in den Mantel der Selbstgerechtigkeit hüllten, sollten sich einfach nur schämen."

Abseits der dezidierten Demonstrationen finden sich auch in der gesamten Innenstadt von Malmö Aufkleber und Plakate, die den "Genocide Contest" anprangern, weil Israel trotz des laufenden Gaza-Krieges nicht vom Bewerb disqualifiziert wurde. Auch in der Malmö Arena wurde Eden Golan vor, nach, aber auch während ruhiger Stellen ihrer Ballade "Hurricane" immer wieder von nicht geringen Teilen des Publikums ausgebuht. (red, APA, 11.5.2024)