Laut Polizei wurde gegen einen betrunkenen Mann Anzeige erstattet. APA/EVA MANHART

Halle – Im deutschen Halle ist ein Politiker am Infostand seiner Partei am Freitag von einem 39-Jährigen bedroht worden. Hinzugerufene Beamte haben Anzeige gegen den betrunkenen Mann aus Halle erstattet, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Außerdem erteilten sie ihm einen Platzverweis. Eine Atemkontrolle habe bei dem 39-Jährigen einen Wert von über vier Promille ergeben. Lokalen Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem bedrohten Politiker um ein Mitglied der Grünen.

Immer wieder wurden in Deutschland in den vergangenen Tagen Angriffe auf Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien publik: In Dresden wurde der SPD-Politiker Matthias Ecke zusammengeschlagen, in Berlin wurde nach einer Attacke auf SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey ein Verdächtiger vorläufig in der Psychiatrie untergebracht. In Essen wurden die beiden Grünen-Politiker Kai Gehring und Rolf Fliß angegriffen. Auch AfD-Politiker waren Ziele von Attacken. (APA, 11.5.2024)