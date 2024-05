Die Wiener Berufsrettung versorgte die Stichwunde des 33-Jährigen. APA/EVA MANHART

Wien – Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Freitag einem 33-Jährigen bei einer Straßenbahnstation in Wien-Meidling mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen. Der Mann saß auf einer Parkbank und habe "aus dem Nichts heraus" einen Schlag gegen den Rücken gespürt, sich umgedreht und sei dann vermutlich mit einem Messer verletzt worden, schilderte Polizeisprecherin Julia Schick am Samstag. Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter ist flüchtig.

Der Angriff wurde um 4.45 Uhr verübt. Nach dem Stich in den Bauch ging der 33-Jährige zu Boden und schrie um Hilfe, der Unbekannte lief davon und ein Passant rief den Polizeinotruf. Der Verletzte wurde durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Sofortfahndung der Polizei nach dem Angreifer verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien sicherte Spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen.

28-Jähriger soll mit Schreckschusspistole gedroht haben

Ein 28-Jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Favoriten indes einen anderen Pkw-Lenker mit einer Waffe bedroht. Zunächst soll der Beifahrer des 28-Jährigen an einer Ampel in der Gudrunstraße den anderen Lenker über das Fenster beschimpft und gefragt haben: "Was schaust du so blöd?" Bei der Weiterfahrt soll der 28-Jährige den 19-Jährigen geschnitten haben, bis es schließlich zur Bedrohung mit der Waffe kam – wie sich später herausstellte, eine Schreckschusspistole.

Der bedrohte 19-Jährige verständigte nach dem Vorfall gegen 2 Uhr die Polizei. Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Sondereinheit Wega fanden den Pkw samt dem beschuldigten Lenker bei einer Tankstelle am Margaretengürtel. In der Umhängetasche des 28-jährigen Serben wurden eine geladene Schreckschusswaffe und eine geringe Menge vermutliches Suchtgift gefunden, berichtete Polizeisprecherin Schick.

Der 28-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorübergehend festgenommen und erhielt ein Waffenverbot auferlegt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt. (APA, 11.5.2024)