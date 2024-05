Die Latte für den Quereinstieg liegt in Kindergärten höher als an Schulen. Das ist gut so. Auch in der Sekundarstufe sollten die Hürden angehoben werden

Das Recht auf gute pädagogische Betreuung hört auch nach dem Kindergarten – trotz Personalmangels – nicht auf. Getty Images/xavierarnau

Wer mit Kindern arbeitet, muss gut ausgebildet sein. Dieser Grundsatz sollte in allen Bildungseinrichtungen in Österreich gelten. Allerdings: Vielerorts ist das nicht der Fall. Warum? Weil gutes Personal schlicht fehlt. Stopfen sollen die Lücken kürzer oder gar nicht ausgebildete Quereinsteiger. Zuerst in mittleren und höheren Schulen; nun auch in Kindergärten. Erst kürzlich präsentierte Bildungsminister Martin Polaschek neue Wege für den Quereinstieg in die Elementarpädagogik. Im Vergleich zu den Schulen liegt die Latte in den Kindergärten allerdings höher. Das ist gut so. Auch in der Sekundarstufe sollten die Hürden angehoben werden.

Jeder, der eine Gruppe im Kindergarten leiten will – ob Quereinsteiger oder nicht –, muss zuvor eine elementarpädagogische Ausbildung abgeschlossen haben. Die Ausbildungen, die auch mit der Infokampagne "Klasse Job" beworben werden, sind zwar unterschiedlich – folgen aber alle dieser Regel. Was man im Gegensatz dazu als "Klasse Job"-Quereinsteiger an mittleren und höheren Schulen an pädagogischer Vorerfahrung braucht, um allein vor einer Klasse zu stehen: ein Zertifizierungsverfahren und zwei Einführungswochen. Das ist zu wenig.

Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen der ganztägigen Betreuung der Kleinen und dem stundenweisen Unterrichten der Größeren. Eine vorangestellte pädagogische Ausbildung braucht es für den Quereinstieg trotzdem bei beidem. Einzelne Stunden unreflektierten Unterrichtens schaden nicht weniger, nur weil es einzelne Stunden sind. Das Recht auf gute pädagogische Betreuung hört auch nach dem Kindergarten – trotz Personalmangels – nicht auf. (Anna Wiesinger, 13.5.2024)