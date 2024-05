Gut möglich, dass City den vierten Meistertitel en suite holen wird. IMAGO/Zac Goodwin

London – Der englische Fußball-Meister Manchester City ist der erneuten Titelverteidigung in der Premier League einen großen Schritt näher gekommen. Die Mannschaft von Star-Coach Pep Guardiola setzte sich am Samstag klar mit 4:0 (1:0) bei Fulham durch und verdrängte damit Arsenal von der Tabellenspitze. Der Tabellendritte Liverpool hat nun auch rechnerisch keine Chance mehr, seinen scheidenden Trainer Jürgen Klopp mit dem Meistertitel zu verabschieden.

Josko Gvardiol per Doppelpack (13., 71.) und Phil Foden (59.) trafen im Stadion Craven Cottage in London für die Cityzens, Julian Alvarez (96.) erhöhte in der Nachspielzeit per Foulelfmeter für die überlegenen Gäste. Fulhams Issa Diop musste kurz vorher mit Gelb-Rot (95.) vom Platz.

Bei zwei ausstehenden Liga-Spielen hat Spitzenreiter City zwei Punkte Vorsprung auf Arsenal. Sollte der Konkurrent aus London am Sonntag beim kriselnden FA-Cup-Finalisten Manchester United nicht gewinnen, könnte City die Meisterschaft am Dienstag mit einem Sieg im Nachholspiel bei Tottenham vorzeitig perfekt machen. Es wäre der vierte Premier-League-Titel in Serie und der sechste in sieben Jahren für Guardiolas Trophäen-Sammler. (APA/dpa, 11.5.2024)