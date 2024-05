40 Jahre nach Bruno Kreisky ist Dankbarkeit immer noch keine politische Kategorie. Schon gar nicht im Wohnbau. Für diesen sind in dieser Republik überwiegend die Länder zuständig; sie geben einen Gutteil des Geldes, das sie dafür zur Verfügung haben, aber für andere Dinge aus. Deshalb springt alle paar Jahre der Bund mit Zweckzuschüssen ein. So war es vor einem Jahrzehnt, als die damalige rot-schwarze Bundesregierung 276 Millionen Euro verteilen wollte, mit Auflagen: Länder, die das Geld abholen wollten, mussten in den Jahren 2013 und 2014 mehr geförderte Wohneinheiten auf den Weg bringen als im Schnitt der Jahre 2006 bis 2011. Der Widerstand war groß, das Paket versandete letztlich und wurde durch eine noch viel größere Wohnbauoffensive abgelöst – aus der dann, Stichwort Wohnbau-Investitionsbank, auch nix wurde.

Das aktuelle Wohnbaupaket des Bundes weckt Erinnerungen an jenes von 2013/14. Putschögl

Jetzt ist es ähnlich, 780 Millionen Euro für den Neubau stehen bereit. Eine der Auflagen: mehr Wohneinheiten fördern als im Schnitt der Jahre 2022 und 2023. Doch neuerlich ist das Gezeter gut vernehmbar, die Vorgaben sind den Ländern einerseits zu streng, andererseits zu unausgegoren. Sie sind aber nachvollziehbar und verständlich: Der Bund will Lenkungseffekte erzielen und sicherstellen, dass das frische Geld nicht alte Wohnbaufördertöpfe ersetzt, sondern zusätzlich investiert wird. Abgesehen von kleineren Adaptierungen, die wohl noch nötig sind, müssen die Länder nun zeigen, dass sie es ernst meinen mit der Ankurbelung des Wohnbaus. (Martin Putschögl, 13.5.2024)