Stefan Posch (li) hat mit dem frühen Treffer zum 2:0 bereits den Endstand hergestellt. IMAGO/Cesare Purini / Insidefoto

Neapel – Stefan Posch hat am Samstag einen maßgeblichen Beitrag zu Bolognas 2:0-Auswärtssieg gegen Napoli geleistet. Der ÖFB-Teamspieler erzielte in der zwölften Minute per Kopf das zweite Tor seines Klubs, davor hatte Dan Ndoye (9.) getroffen. Bologna rückte in der Serie A zumindest vorläufig auf Platz drei vor und hat gute Chancen auf einen Startplatz in der Champions-League. (APA, 11.5.2024)