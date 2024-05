Benedikt Pichler (li) bei der Ehrenrunde in Kiel. IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel v

Kiel – Holstein Kiel ist zum ersten Mal in der Klubgeschichte und als erstes Teams aus Schleswig-Holstein in die deutsche Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Der Zweitliga-Tabellenführer erkämpfte am Samstag ein 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf und kann dadurch in der letzten Runde nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsplätze verdrängt werden. Der in der 63. Minute ausgetauschte Österreicher Benedikt Pichler brachte Kiel in Führung.

Christos Tzolis (70./Elfmeter) gelang der Ausgleich für die Gäste, bei denen Marlon Mustapha in der 83. Minute ins Spiel kam. Die Düsseldorfer liegen als Dritter auf dem Relegationsplatz, der von St. Pauli gehaltene Rang zwei ist drei Punkte entfernt. Dem Klub aus Hamburg reicht am Sonntag bereits ein Punkt gegen Absteiger Osnabrück, um ebenfalls den Aufstieg zu fixieren. (APA/dpa, 11.5.2024)