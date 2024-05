Connor Bedard zeigte sein Können, bezwang den britischen Goalie Jackson Whistle zweimal. EPA/MARTIN DIVISEK

Prag/Ostrava (Ostrau) – Titelverteidiger Kanada ist am Samstag in der Österreich-Gruppe A in Prag mit einem glanzlosen 4:2 gegen Außenseiter Großbritannien in die Eishockey-Weltmeisterschaft gestartet. Ausnahmetalent Connor Bedard erzielte gleich in seinem ersten WM-Spiel zwei Tore, der 18-Jährige traf im Mitteldrittel vorentscheidend zum 3:1 und 4:1. Tschechien besiegte Norwegen 6:3, die USA deklassierten Vize-Weltmeister Deutschland mit 6:1.

WM-Gastgeber Tschechien holte nach dem Auftakterfolg gegen Finnland (1:0 n.P.) den zweiten Sieg. Außenseiter Norwegen lag dank drei Treffern bei sechs Torschüssen nach dem ersten Drittel 3:2 voran, stand danach aber 40 Minuten unter Dauerdruck. Ondrej Beranek (36.), Matej Stransky (46.), Libor Hajek (57.) und Ondrej Palat (60./EN) sorgten für den hoch verdienten Sieg des sechsfachen Weltmeisters, der 49:11-Torschüsse verbuchte.

In Ostrava zeigten die US-Boys gegen Deutschland eine starke Leistung. Sechs Spieler trugen sich beim ersten Erfolg des Mitfavoriten in die Torschützenliste ein. Zudem setzte sich Lettland, im Vorjahr WM-Dritter, gegen Aufsteiger Polen erst nach Verlängerung mit 5:4 durch. Frankreich unterlag Kasachstan mit 1:3. (APA, 11.5.2024)

Eishockey-Ergebnisse der WM 2024 in Tschechien vom Samstag:

Gruppe A - 1. Runde:

Großbritannien - Kanada 2:4 (1:1,0:3,1:0)

Österreich - Dänemark 1:5 (1:2,0:1,0:2)

Norwegen - Tschechien 3:6 (3:2,0:1,0:3)

Gruppe B - 1. Runde:

Frankreich - Kasachstan 1:3 (1:2,0:1,0:0)

Polen - Lettland 4:5 n.V. (1:0,1:1,2:3;0:1)

USA - Deutschland 6:1 (2:0,2:1,2:0)