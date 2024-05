19.40 REPORTAGE

Re: Die letzten Venezianer Jährlich rund 30 Millionen Touristen strömen durch die Lagunenstadt, gleichzeitig verlassen die Bewohner Venedigs Zentrum in Scharen. Doch manche sagen dem Übertourismus mittlerweile den Kampf an. Bis 20.15, Arte

20.15 SATIRE

Hinterholz 8 (A 1997, Harald Sicheritz) Die Komödie, deren Titel zum geflügelten Wort wurde: Wie Roland Düringer und Nina Proll den Traum vom eigenen Haus verfolgen und im Albtraum landen, lässt Häuslbauern mitunter das Lachen im Hals stecken bleiben.

Bis 22.00, ORF 1

20.15 KRIMI

Columbo: Blumen des Bösen (The Greenhouse Jungle, USA 1972, Boris Sagal) Der britische Schauspieler Ray Milland (Bei Anruf Mord) als Orchideenzüchter und Peter Falk in Höchstform machen Blumen des Bösen aus der zweiten Columbo-Staffel zu einer der besten Folgen der legendären Krimireihe.

Bis 21.45, ATV 2

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Bahnfahren & Deutschland Ein Bahn-Check zum Auftakt thematisiert auch von der Deutschen Bahn "geerbte" Verzögerungen, bevor das Thema mit den Dokus Deutsche Bahn – die Insider (21.05) und Stillstand und Regelwut – Verspielt Deutschland eine Zukunft? (21.55) vertieft wird. Zum Abschluss gibt es um 22.45 den Talk Was ist los mit Deutschland? Bis 23.35, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Pädagoginnen am Limit: Personalmangel im Kindergarten / Psychische Pro­bleme nach der Geburt / Hürden beim PV-Ausbau: Der Kampf um nachhaltige Energie. Bis 22.00, ORF 2

22.15 DOKUMENTARFILM

Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen (A/D 2022, Claudia Müller) Regisseurin Claudia Müller hat aus Archivmaterial ein erhellendes Filmporträt der Literaturnobelpreisträgerin montiert, das auch den gesellschaftspolitischen Kontext ihrer Werke ausleuchtet. Bis 23.55, Arte

Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek in einer Archivaufnahme im Dokumentarfilm "Die Sprache von der Leine lassen", Arte, 22.15 Uhr. Foto: ORF

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Kritische Geister Milo Rau stellt fokussiert als Intendant der Wiener Festwochen auf Revolution und Widerstand – und ist bei Clarissa Stadler live im Studio zu Gast. Karl Markus Gauß hat rechtzeitig zum 70. Geburtstag sein jüngstes Buch Schiff aus Stein veröffentlicht. Außerdem führt der Kulturmontag nach Vorarlberg, bevor es um 23.25 eine neue Wechselspiele-Folge mit ­Ganes in St. Corona gibt. Bis 0.00, ORF 2

23.55 DOKUMENTARFILM

Talking About Trees (TCD 2017, Suhaib Gasmelbari) Die Geschichte von Ibrahim, Manar, ­Soliman und Altayeb, vier Mitgliedern des Sudanesischen Filmclubs, die sich weigern, sich den Verboten des autokratischen Regimes zu unterwerfen. Stattdessen versuchen sie, ein stillgelegtes Kino wiederzubeleben – ein symbolischer Racheakt an einem despotischen Regime, in dem Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit nicht viel gelten.

Bis 1.30, Arte