Der Titel klingt nach Datenblatt oder PR-Kurzinformation. Der Inhalt aber bietet einiges an Sprengkraft, auch über die Grenzen hinaus. "What Does America Want in Ukraine?" heißt ein Debattenbeitrag der drei US-Politikwissenschafter Stephen Wertheim, Joshua Shifrinson und Emma Ashford in der US-Zeitschrift Foreign Policy. Worauf sie hinauswollen: Eine Antwort, die zugleich konkret und realistisch wäre, ist die US-Regierung bisher schuldig geblieben. Und erweitert muss man sagen: Das Gleiche gilt für Europa.

Sonnen- und Kriegsstürme Freitagnacht über der Stadt Charkiw, die von russischen Angriffen bedroht ist. EPA/PAVLO PAKHOMENKO

Das liegt auch daran, dass sich sowohl die Ukraine als auch der Westen in der Position des Verteidigers befinden. Wer, so wie die Regierung in Kiew und ihre Verbündeten, das eigene Land vor einem Angreifer verteidigt, kann im Grunde nur ein Ziel verfolgen: besetzte Gebiete vollständig wiederzuerlangen. Auf dem Spiel steht nicht nur das Territorium, sondern auch die demokratische Regierung der Ukraine – und die Grundpfeiler der Weltordnung, die in den vergangenen Jahrzehnten zumindest weitgehend den Frieden auf dem Kontinent ermöglicht hat. Zumal klar ist, was andernfalls droht: Dass der Kreml gerne auch weitere Gebiete vom Joch der Demokratie, der Souveränität und des Wohlstands "befreien" würde, daran lässt auch Russland nur wenige Zweifel.

Das letzte Hilfspaket?

So klar das nötige Ziel ist, so deprimierend anders gestaltet sich aber die aktuelle Lage. Dafür, sich derzeit eine vollständige Befreiung der Ukraine vorzustellen, braucht es einiges an Fantasie. Auf dem Vormarsch ist allenfalls Russland, gestärkt durch die Umstellung auf Kriegswirtschaft und die fast völlige Gleichgültigkeit der politischen und militärischen Führung gegenüber dem Wohlergehen der eigenen Bevölkerung und erst recht dem Überleben ihrer Soldaten. Nachschub wird sich schon finden. Die Ukraine müht sich, dem entgegenzutreten, doch sie ist geschwächt von einem Mangel an Soldaten, innenpolitischen Fehltritten und lang ausbleibenden Hilfen. Ihr Ausblick ist nicht rosig: Ob dem nun beschlossenen US-Hilfspaket weitere folgen, ist fraglich. Ebenso, wie lange die Einheit in Europa wirklich noch anhalten wird.

Und hier geht es zurück zum Ausgangspunkt: Denn auch Finanz- und Waffenhilfen sowie politische Einheit lassen sich eher planen und durchsetzen, wenn klar ist, mit welchem Ziel. Wertheim, Shifrinson und Ashford empfehlen, vor allem die Erhaltung der Ukraine als souveräner Staat und die Vermeidung eines größeren Konflikts mit Russland zur Maßgabe zu machen.

Kiew muss entscheiden

Das klingt zunächst vernünftig, ist aber auch vor dem Hintergrund der aktuellen Lage noch sehr bescheiden und zugleich wenig konkret. Es nimmt außerdem eine Regel aus, die bei allen Überlegungen grundlegend sein muss: dass westliche Partner der Ukraine zwar ihr eigenes Vorgehen und ihre eigenen Ziele bestimmen können, nicht aber jene der Ukraine. Kiew muss immer selbst über sein Schicksal entscheiden können.

Eine realistische Strategie mit Mindestzielen für den Ukrainekrieg zu definieren ist keine angenehme Übung. Sie verlangt auch die Abwehr von vorauseilender Schwarzmalerei. Über zwei Jahre nach Kriegsbeginn und nachdem so vieles an Mitteln, aber auch Leben und Existenzen vernichtet worden sind, muss man sich aber erwarten dürfen, dass sich Europa ernsthaft auf die Suche nach einer tragfähigen Antwort macht. (Manuel Escher, 13.5.2024)