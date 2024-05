Kateryna Rietz-Rakul ist Leiterin des Ukrainischen Instituts in Deutschland. Im Interview mit dem STANDARD spricht sie über Russlands koloniale Haltung gegenüber der Ukraine – vor allem aber auch darüber, was es bedeutet, sich dieser zu entziehen.

STANDARD: Was in der Ukraine die letzten Jahre passiert ist, hatte viele Namen: Entrussifizierung, Entkolonialisierung. Wie nennen Sie es?

Rietz-Rakul: Die Entsowjetisierung gibt es ja auch noch. Mir ist aber als erstes Wort eingefallen: Normalisierung. Dass man eben alles abwälzt, um zu sehen, was im Kern ist – wie bei einer Artischocke. Das ist eine komplizierte Sache, vor allem, wenn man von Kunst oder Architektur spricht. Da gibt es sehr einfache Fälle: Lenin-Statuen. Da lässt man einen Prototyp im Museum stehen, die anderen räumt man weg. Manchmal ist es so, dass da das Kind mit dem Bad ausgegossen wird. Wenn wir etwa von der ukrainischen Moderne sprechen, die während der Sowjetunion entstanden ist. Die trägt auch einzigartige Merkmale.

Geschichtspolitik auf großer Bühne war 2023 der Umbau der Kiewer Mutter-Ukraine-Statue. AFP/ROMAN PILIPEY

STANDARD: Kunst, Kultur, Sprache, all das sind ja Themen, die Russland in diesem Krieg intensiv bedient. Wieso verbeißt sich Russland in diesen Loslösungsprozess?

Rietz-Rakul: Es ist mir gewissermaßen egal – aber eben auch nicht, weil wir ja von diesem Wahn direkt betroffen sind. Ich denke, der ganze Glanz Russlands basiert auf der Vergangenheit. Und diese Legende von der legitimen Existenz Russlands als Imperium und als Zentrum des orthodoxen Glaubens steht und fällt mit Kiew. Wenn Kiew weg ist, was bist du dann als Russland? Dann bist du Moskowien, warst über Jahrhunderte unterjocht, dann war da die bolschewistische Revolution, und das war’s. Da ist sehr wenig Glanz in dieser Erzählung.

STANDARD: Man könnte auch nachbarschaftlich nebeneinander leben.

Rietz-Rakul: Das Problem ist: Sie müssen der Ukraine die Legitimität aberkennen, weil die Ukraine ja gewissermaßen ähnlich und noch dazu geografisch nahe ist – dann aber eben doch so anders. Das nervt sehr. Wenn ein Mensch, der dir gar nicht nahestand, erfolgreich wird, dann ist das egal. Wenn ihr aber gemeinsam in derselben Straße aufgewachsen seid, dann nervt das. Der Punkt ist: Sie brauchen uns für ihre eigene Legende, weil sie sich mehr an die Vergangenheit klammern als an die Gegenwart oder die Zukunft. Sie haben kein Zukunftsprojekt.

Kateryna Rietz-Rakul fordert offene Gespräche über die Geschichte – und sieht diese als großen Vorteil gegenüber Russland. privat

STANDARD: Wann hat die aktive Loslösung in der Ukraine denn begonnen?

Rietz-Rakul: Es gab über Jahrhunderte 300 Verbote der ukrainischen Sprache durch Russland. Diesen Kampf gab es immer. Es war immer so: Sobald etwas Ukrainisches gut war, musste es nach Russland, wie Gogol oder Malewitsch; oder es wurde vernichtet; oder es wurde lächerlich gemacht wie Taras Schewtschenko (Nationaldichter, Anm.). Den Kult um Schewtschenko hat übrigens Stalin kultiviert – weil die Russen ihn aus der Leibeigenschaft herausgekauft haben. Aber wenn das Clowneske nicht funktioniert hat, dann wurdest du eben umgebracht.

STANDARD: Zugleich ist die sowjetische Geschichte aber ja auch ukrainische Geschichte. Ukrainer waren auch Täter. Lässt sich das integrieren?

Rietz-Rakul: Ich denke, zu diesem Entkolonialisierungsprozess gehören ein offenes Gespräch und eine Verarbeitung. Man muss sich klar darüber werden, dass man Mitgestalter war. Dann wird sich die Frage stellen: Warum war das so? Und klar ist die Antwort: Wenn man überleben will, macht man mit. Ein Beispiel: meine Oma. Ihr Vater wurde von den Sowjets umgebracht. Und sie? Sie schließt sich der Roten Armee an und spricht nur mehr russisch. Oder mein Opa – eine jüdische Familie: Da wurde geheiratet, sie haben Kinder bekommen, dann kam der stalinistische Antisemitismus, sie aber machten Karriere und verleugnen bis heute das Judentum – all das plus Holodomor und Holocaust. Menschen sind keine Helden. Und wir werden uns nach diesem Krieg auch die Frage stellen müssen, wie wir mit Kollaborateuren umgehen.

STANDARD: Wo orten Sie die Schauplätze des Wandels in der Ukraine? Straßennamen und Denkmäler?

Rietz-Rakul: Ich finde, dass die Veränderung aus der Zivilgesellschaft kommt. Das ist der Unterschied zu Russland. Es war in der Ukraine seit 1991 immer so, dass es freie Presse gab – ob die immer qualitativ hochwertig war, ist eine andere Frage. Aber es gab viele Meinungen, und alle waren gewohnt, über Politik zu streiten. Dann ist da dieser Anarchismus. Und woher kommt der Begriff Maidan? Das war ein Platz in jedem Dorf, auf dem gemeinsam entschieden wurde. Oder die Kosaken: Der Hetman wurde gewählt.

STANDARD: Geschichtsaufarbeitung erfordert immer auch kritische Selbstbetrachtung – ist da derzeit Raum dafür? Ist es die Zeit dafür?

Rietz-Rakul: Es ist die Zeit. Weil wir jetzt genau in dieser momentanen Situation näher dran sind, einander zu verzeihen. Jetzt können wir einander sagen: Wir haben Scheiße gebaut, und wir waren beteiligt, aber wir waren eben auch eine Kolonie, und der einzige Weg zu überleben war, da mitzumachen. In einer Lage, in der man Opfer ist, kann man einander verzeihen, abschließen und gemeinsam weiterziehen. Und dann hat man nach diesem Krieg auch Platz, dieses jetzige Trauma zu verarbeiten. Genau deshalb kämpfen wir ja auch. Weil wir nie wieder in der Rolle sein wollen, uns fügen und mitmachen zu müssen. (Stefan Schocher, 12.5.2024)