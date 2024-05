Südafrika hat eine der progressivsten Verfassungen überhaupt, doch eine Ungerechtigkeit hielt sich über Jahrzehnte: Ausschließlich religiös geschlossene Ehen wurden staatlich nicht anerkannt, anders als etwa traditionelle Ehen gemäß der Kultur afrikanischer Volksgruppen wie der Zulu und Xhosa. Das bedeutete besonders für Frauen der muslimischen Minderheit bisweilen den finanziellen Ruin bei einer Scheidung. Sie konnten in vielen Fällen keine Unterhaltszahlungen für sich und die Kinder durchsetzen.

Feiern zum islamischen Zuckerfest in Kapstadt. Der Staat ermöglicht Musliminnen nun mehr Rechte in der Familie. REUTERS/Nic Bothma

Nun hat Präsident Cyril Ramaphosa ein neues Scheidungsgesetz unterschrieben. Es gehe um "den Schutz und die Wahrung der Interessen unterhaltsberechtigter und minderjähriger Kinder einer muslimischen Ehe", teilte sein Büro mit. Schon 2020 hatte ein High Court die Reform angeordnet, doch konservative Imame hatten Berufung eingelegt. Erst das Verfassungsgericht beendete die patriarchische Regelung, deren überfällige Abschaffung schon Nelson Mandela während seiner Präsidentschaft in den 1990er-Jahren versprochen hatte.

Praxis und Theorie

"Diese Frauen fühlten sich in ihren Ehen schutzlos", sagte die Wissenschafterin Zeenat Samodien, die ihre Masterarbeit zu dem Thema geschrieben hat. Sie hätten das Gefühl, dass sie im Scheidungsprozess kein Mitspracherecht hätten, sagte Samodien Ende 2023 dem Nachrichtenportal der Universität Kapstadt. "Sie mussten so viel ertragen, bevor die Ehe endete. Frauen sollten die Möglichkeit haben, ihre Ehe problemlos zu beenden, wenn die Umstände dies erfordern", sagte Samodien.

Die jahrelange Diskussion über die Reform brachte ganz nebenbei den Kontrast zwischen den liberalen Gesetzen und der konservativen Gesellschaft Südafrikas zum Vorschein. Denn auf dem Prüfstand waren zunächst alle Ehegesetze gestanden. Das Innenministerium veröffentlichte 2021 nach Beratungen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen ein sogenanntes Grünbuch als Diskussionsgrundlage für die Gesetzesänderung.

Darin kam auch die Ungerechtigkeit zur Sprache, dass es Männern erlaubt ist, mehrere Frauen zu heiraten, wenn Polygamie im Einklang mit ihrer Kultur oder Religion ist. Das gleiche Recht aber bleibt Frauen (Polyandrie) verwehrt. Der Vorschlag, diese Ungleichbehandlung aufzuheben, fand Einzug in das Schriftwerk – mit einer süffisanten Einordnung: "Ironischerweise waren Interessenvertreter, die an die Praxis der Polygamie glaubten, gegen die Praxis der Polyandrie."

Massiver Widerstand

So hatte der Abgeordnete Ganief Hendricks, Vorsitzender der islamischen Al-Jama-ah-Partei, zwar vehement für die Stärkung der Rechte muslimischer Frauen gekämpft. Doch das mit der Polyandrie sei keine gute Idee, merkte er an. Das würde Konflikte zwischen den Männern geben. Die Afrikanische Christlich-Demokratische Partei befürchtete apokalyptisch gar die "Zerstörung der Gesellschaft", und auch der regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) mobilisierte in der Provinz KwaZulu-Natal gegen den Vorschlag des ANC-geführten Ministeriums. So mancher ANC-Anhänger zitierte eine alte Zulu-Redensart: "Man kann nicht zwei Bullen im selben Gehege platzieren."

Elizabeth Retief von der Bürgerrechtsorganisation Polyamory SA überrascht es nicht, dass der Vorschlag nicht umgesetzt wurde. "Ich glaube nicht, dass es jemals eine wirkliche Möglichkeit dazu gab. Alle scheinen sich einig zu sein, diesen Widerspruch zur Verfassung einfach zu ignorieren", sagt sie dem STANDARD. Der gesellschaftliche Widerstand sei schlicht zu groß.

Um auch diese Ungerechtigkeit zu beseitigen, bedürfe es wohl einer neuen Klage, auch eine völlige Neufassung der Ehe- und Scheidungsgesetze sei dafür nötig. Doch auch Retief sieht in der nun rechtskräftigen Reform vorrangig einen wichtigen Fortschritt für muslimische Frauen: "Ich bin froh, dass es mehr Schutz für diese gefährdete Bevölkerungsgruppe geben wird." (Christian Putsch aus Kapstadt, 13.5.2024)