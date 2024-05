Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

Traumkulissen und Kriegstrauma: Wir haben "Magnum" wiedergesehen - Der Schnauzer! Der Ferrari! Die kurzen Hosen! Warum das für eine Liebeserklärung an eine der besten TV-Serien aus den 1980er-Jahren zwar ausreichen würde, aber doch mehr in dem Privatdetektiv-Krimi steckt

Fesch im Hawaii-Hemd: Tom Selleck in "Magnum". Foto: IMAGO/Avalon.red

Song Contest auf FM4: "Was hat die Welt gegen Österreich?", fragt sich Böhmermann - "Unter einem stramm rechten Kanzler wäre Österreich nicht so weit hinten": Böhmermann im Stefan-Raab-Outfit und Olli Schulz als Fan des Teuflischen

TV-Quote: Rund eine Million verfolgten Song Contest-Finale im ORF - Die Punktevergabe, bei der Österreich auf den vorletzten Platz gereiht wurde, verfolgten im Schnitt 972.000 Zuschauerinnen und Zuschauer

TV-Tagebuch: FPÖ-Chef Kickl wäre es "zu blöd", Geld mit ORF-Satire zu machen - In "Gute Nacht Österreich" ein bemerkenswerter Dialog mit Satiriker Peter Klien über Braunvieh und blöde Hetze beim Zillertaler Gauder Fest

Nach ORF und statt Servus TV: Vorturner Philipp Jelinek trainiert jetzt auf krone.tv - Nach Aus von "Fit mit Philipp" im ORF ab Montag werktägliche Trainingseinheit mit "Philipp bewegt" auf krone.tv

Kein Basteln mehr in Kindergärten: Muttertag ist in Gefahr - Mit einer Horrormeldung eröffnete am Mittwoch die "Kronen Zeitung", berichtet Günter Traxler im "Blattsalat". Der Muttertag sei nicht mehr zeitgemäß

"Polizeiruf 110" am Sonntag: Wie es zum Tod einer Influencerin kam - Eine junge Frau stürzt vom Dach eines Einkaufszentrums zu Tode. Ist sie Opfer von Hass in Internet, von Vorurteilen – oder gar von falsch verstandener Liebe?

Switchlist: "Collateral", "James Bond 007: Spectre", Joaquin Phoenix – Schauspieler der Extreme, "Der Klang Afrikas: Die Geschichte von Ladysmith Black Mambazo" - TV-Hinweise für heute Abend

Einen guten Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redaktion.