Das niederländische Kollektiv Wunderbaum fühlt am Landestheater St. Pölten der schwindenden Autoleidenschaft nach – in "Alfa Romeo und die elektrische Giulietta"

Träume von wassergekühlten Boxermotoren oder Doppelauspuffanlagen: Besuch im Alfa-Romeo-Club der Theatergruppe Wunderbaum Franzi Kreis

Autofahrer sind auch nicht zu beneiden. Das Freiheitsversprechen auf vier Rädern hat seine Risse bekommen, der in seinem Blechkleid aufjaulende Motor war schon einmal besser gelitten. Dazu kommt: Immer funktionaler, immer farbloser wurden die Autos, der alternative Batterieantrieb erschüttert die Bleifußfraktion, und jetzt sollen auch noch die Selbstfahrer kommen! In Alfa Romeo und die elektrische Giulietta nimmt sich das niederländische Theaterkollektiv Wunderbaum nun der verletzten Autofahrerseelen an.

Die Koproduktion mit dem Festival Tangente in St. Pölten hinterließ bei der Uraufführung am Freitagabend im Landestheater allerdings einen lauen Eindruck. Denn das in Rotterdam beheimatete Ensemble, derzeit mit seiner am Theaterhaus Jena produzierten Inszenierung Die Hundekot-Attacke beim Theatertreffen Berlin gefeiert, konnte sich zu keiner Haltung durchringen, sodass der Abend irgendwo zwischen sacht kritischer Autofolklore und Alfa-Romeo-Werbeshow landete.

Feierlicher Operngesang

Alfa Romeo und die elektrische Giulietta wird als Besuch in einem europäischen Alfa-Club inszeniert. Sechs Alfa-Fahrerinnen und -Fahrer begrüßen das Publikum im neu renovierten Clubgebäude, das völlig kahl und auch autofrei ist, dafür aber einen großen Bildschirm hat, auf dem anlassbezogen schöne Alfa-Modelle eingespielt werden.

Das Ensemble setzt sich aus den Wunderbaum-Teammitgliedern Marleen Scholten und Walter Bart, den italienischen Schauspielern Giovanni Franzoni und Simone Cammarata, aus Tobias Artner und Laura Laufenberg vom Landestheater und der Opernsängerin Jamie Petutschnig zusammen. Oper? Wie könnte man eine heißgeliebte italienische Automarke gebührlicher feiern als mit italienischen Arien.

Stoelverwarming

Zwischen Niederländisch, Deutsch, Italienisch und ein wenig Englisch wird in der großteils auf frontale Erzählungen beschränkt bleibenden Inszenierung unkompliziert hin und her gewechselt. Sitzheizung heißt im Niederländischen übrigens Stoelverwarming.

Alles startet noch bei geschlossenem Vorhang mit einem Motorenkonzert. Es reicht vom bedächtigen Auspuffgrollen bis hin zu den in höheren Tonlagen aufjaulenden Gaspedaltritten. Das soll ein besonderes Lebensgefühl vermitteln, bleibt aber Lärm. Der Blick in das Clublokal offenbart dann die Alfistas, so nennen sich die Alfa-Romeo-Fans, sie tragen Alfa-Schals und sportliche Outfits, sie singen ihre Hymne und beklagen die EU-gesteuerte "Marginalisierung von Oldtimern". Das Sechszylindergeräusch rührt eine Alfista gar zu Tränen.

Jeder erzählt von seiner persönlichen Alfa-Liebe. Als einer von seinem erst 2024 auf den Markt kommenden Elektromodell Alfa Junior zu schwärmen beginnt, herrscht plötzlich betretenes Schweigen in der Kollegenschaft. Kein Auspuffgeräusch? Wie schrecklich!

Ein Verbrennungsmotor-Fan (Simone Cammarata) im Stück "Alfa Romeo und die elektrische Giulietta", eine Szene, die bei der Premiere nicht mehr vorkam. Franzi Kreis

Über diese abgewirtschaftete Komik erhebt sich die Inszenierung aber doch einige Male. Etwa wenn eine Alfista (Laufenberg) und offenkundig verhinderte Rennfahrerin die chauvinistische Sponsoringpolitik im Rennsport krawutisch macht. Und Max Verstappen ihrer Ansicht nach auch nur ein schlanker, technikabhängiger Mann ist.

Der Abend, an vielen Stellen zerdehnt, erhebt Alfa Romeo zum italienischen Kulturerbe, das allerdings vom Staat missachtet würde. Die einstige Fabrik in Mailand sei heute eine U-Bahn-Station, Alfa wurde an Fiat verkauft, auf Qualität wurde nicht mehr geachtet, die salzige Luft am neuen Fabrikstandort in Meeresnähe soll den Rost befördert haben. "Das Problem war der Rost", schmettert die Opernsängerin auf Italienisch.

Interview-Recherche

Das Wunderbaum-Team hat all das mittels Interviews recherchiert und so eine Stimmungslage destilliert, die man eine Alfa-Romeo-Trauershow nennen kann. Jede Automarke, der eine derartige Performance gewidmet wird, kann nur ewig dankbar sein.

Als finaler Tränendrücker fungiert dann noch ein nachdenklicher Blick in die Zukunft. Die Alfistas bedauern, dass ihr Lebensmodell abgewählt wird, dass einer jungen Generation der Führerschein keineswegs mehr als Freiheitsversprechen gilt. Das muss die Autofahrfraktion aushalten. Es scheint ein deutlich emotionalerer Prozess zu sein als gedacht. (Margarete Affenzeller, 20.5.2024)