Die Gunners entführten drei Punkte aus Old Trafford. AP/Dave Thompson

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Premier League einen Spieltag vor dem Saisonende von Manchester City zurückerobert. Die Gunners gewannen am Sonntag 1:0 (1:0) bei Manchester United. Für den Traum vom ersten Premier-League-Titel seit 20 Jahren muss Arsenal aber weiter auf einen Patzer von City hoffen.

Der Titelverteidiger kann sich im Nachholspiel bei Tottenham Hotspur am Dienstag (21.00 Uhr MESZ/Sky) wieder an Arsenal vorbeischieben und mit zwei Punkten Vorsprung ins Saisonfinale am 19. Mai gehen (17.00 Uhr MESZ/Sky).

In einer ausgeglichenen Partie im Old Trafford traf einzig Leandro Trossard (20.). In der Folge agierte Arsenal sehr passiv. Uniteds Alejandro Garnacho kam dem Ausgleich am nächsten, verpasste aber zweimal (61./77.). In einer hektischen Schlussphase gab es Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim knappen Sieg für die Gunners. (sid, red, 12.5.2024)