Weiter sehr souverän: Team Kanada. REUTERS/GABRIEL KUCHTA

Prag/Ostrava (Ostrau) – Weltmeister Kanada und Olympiasieger Finnland haben am Sonntag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Tschechien klare Favoritensiege gefeiert. Kanada, am Dienstag (20.20 Uhr) nächster Gegner der Österreicher, besiegte in Prag Dänemark mit 5:1 (2:0,0:1,3:0). Der 18-jährige Connor Bedard erzielte neuerlich zwei Tore und führt mit vier Treffern die Schützenliste an. Finnland fuhr mit einem 8:0 (1:0,5:0,2:0) gegen Aufsteiger Großbritannien den ersten Sieg ein.

Kanada hatte nach dem Auftakt Verstärkung durch einen echten Superstar bekommen. John Tavares flog nach dem Aus der Toronto Maple Leafs nach Tschechien und führte den Titelverteidiger am Sonntag als Kapitän an. Der Olympiasieger von 2014 bereitete das 2:0 durch Dylan Cozens (16./PP) vor, nachdem Supertalent Bedard die Führung erzielt hatte (3.).

Die Dänen, am Vortag 5:1-Sieger über das ÖEHV-Team, verkauften sich aber teuer und kamen durch Christina Wejse zum Anschlusstreffer (27.). Dank Bedard (42.) zog der Weltmeister auf 3:1 davon, Dawson Mercer ins leere Tor (58.) und Pierre-Luc Dubois (60./PP) legten im Finish zwei Treffer nach.

Im Mittagsspiel hatte Finnland mit Großbritannien keine Probleme. Der 20-jährige Oliver Kapanen mit einem Hattrick und NHL-Routinier Mikael Granlund mit vier Assists stachen aus dem Suomi-Team heraus.

In der Gruppe B in Ostrava holte die Slowakei mit einem 6:2 (3:0,1:1,2:1) über Kasachstan die ersten Punkte. Frankreich unterlag Lettland nach 1:0-Führung mit 2:3 in der Verlängerung. Die Letten hatten im dritten Abschnitt (2:1) die Partie gedreht, den entscheidenden Treffer in der Overtime erzielte Kaspars Daugavins. (APA, 12.5.2024)

Ergebnisse der Eishockey-WM 2024 in Tschechien vom Sonntag:

Gruppe A - 2. Runde:

Finnland - Großbritannien 8:0 (1:0,5:0,2:0)

Dänemark - Kanada 1:5 (0:2,1:0,0:3)

Österreich - Schweiz 20.20

Gruppe B - 2. Runde:

Slowakei - Kasachstan 6:2 (3:0,1:1,2:1)

Lettland - Frankreich 3:2 n.V. (0:1,0:0,2:1;1:0)

Schweden - Polen 20.20