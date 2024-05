Meredith Whittaker, die Chefin von Signal, ist gegen mehr Überwachung von Messenger-Diensten. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Innenministerium und Verfassungsschutz wollen schon lange mehr Überwachungsmöglichkeiten für Messenger-Dienste wie Whastapp oder Signal, um zum Beispiel die Verübung von Terroranschlägen zu verhindern, wie es heißt. Vor zwei Wochen hat ÖVP-Innenminister Gerhard Karner dazu einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Meredith Whittaker, die Präsidentin der gemeinnützigen Signal-Stiftung, die den Messenger-Dienst betreibt, sagte dazu am Sonntag in der Orf-Zib2: "Natürlich haben wir ein Problem damit und auch sie (Anm.: die österreichischen Behörden) sollten ein Problem damit haben. Wenn man das Hacken für eine Partei erlauben, kann jeder der gewählt wird auch hacken."

Konkret sieht der Gesetzesentwurf von Karner vor, dass potenzielle Terroristen überwacht werden sollen, indem man sich mittels einer vom Innenministerium zugekauften Software in deren Messenger-Chats hackt. "Zur erweiterten Gefahrenerforschung und zum vorbeugenden Schutz vor verfassungsgefährdenden Angriffen ist die Ermittlung zulässig - durch Überwachung von Nachrichten, die verschlüsselt gesendet oder empfangen werden, durch Einbringen eines Programms in ein Computersystem eines Betroffenen unter Einsatz technischer Mittel, wenn die Erfüllung der Aufgabe durch Einsatz anderer Ermittlungsmaßnahmen aussichtslos wäre", wurde der Entwurf zuletzt im Ö1-Morgenjournal zitiert.

Whittaker: KI baut Überwachung aus

Whittaker sieht Vorhaben, wie jenes der österreichischen Regierung, äußerst kritisch. Im Datenschutz sei es nicht möglich eine Tür für nur eine Partei und sonst niemanden zu öffnen. "Datenschutz funktioniert für alle oder für niemanden", so Whittaker. Wenn man die Systeme also für Regierungen öffne, dann öffne man sie auch für Terroristen und alle anderen.

Ansonsten äußerte sich Whittaker noch kritisch zum aktuellen Hype rund um künstliche Intelligenz. Sie sieht die Gefahr, dass dadurch die Überwachung durch große Technologieunternehmen wie Google nur noch weitere ausgebaut wird. "Ich bin eine Kritikerin von Big-Tech, weil ich sie von innen heranwachsen gesehen habe. Google und andere haben ihre Geschäftsmodelle auf Überwachung aufgebaut", sagt sie, die 13 Jahre bei Google war. Was KI angeht, solle man sich deren soziale Funktion ansehen und was es heißt, wenn nur wenige Unternehmen überhaupt die Möglichkeiten haben sie zu betreiben. "Man sollte sich nicht beeindrucken lassen von der Technologie an sich", so Whittaker abschließend. (jop, 12.5.2024)