Freilassung der Geiseln Tausende demonstrieren in Tel Aviv gegen Regierungschef Netanjahu

In Tel Aviv haben erneut tausende Menschen gegen die israelische Regierung und für die Freilassung der Geiseln demonstriert. Viele sehen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als Haupthindernis für ein Abkommen mit der radikalislamischen Hamas, die am 7. Oktober hunderte Geiseln in den Gazastreifen verschleppt hat