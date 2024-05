Das Homeoffice gilt gemeinhin als weniger gefährlich. Unfälle kommen dennoch immer wieder vor. dpa/Sebastian Kahnert

Im Gastbeitrag erklären die Rechtsanwälte Eva Krichmayr und Andreas Tinhofer, welche neuen Regeln künftig im Homeoffice gelten sollen.

Der Teufel schläft nicht. Das gilt auch, wenn wir im Homeoffice arbeiten. Die von PC, Bildschirm und Drucker ausgehenden Gefahren sind zwar sicherlich geringer als jene, denen Arbeiter auf der Baustelle oder in einer Fabrik ausgesetzt sind. Wenn aber Büroangestellte zu Hause einen elektrischen Defekt beim Drucker beheben wollen oder an die Mechanik des blockierenden Bürosessels Hand anlegen, kann das böse enden.

In der Praxis sind Verletzungen im Homeoffice meist die Folge von Stürzen, nicht selten auf einer Stiege im Haus. So eilen manchmal Arbeitnehmer zur Haustür, um ein Paket zu übernehmen, bevor der Zusteller die vorbereitete Hinterlegungsanzeige in das Postfach wirft. Während der Corona-Pandemie war dies angeblich die Hauptursache für Unfälle im Homeoffice. Aber auch das Läuten des Firmenhandys kann der Anlass für überhastete Bewegungen in der Wohnung sein, wenn dieses in einem anderen Raum liegt.

In all diesen Fällen stellt sich die Frage, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt und daher ein Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung besteht, insbesondere auf eine Versehrtenrente.

Telearbeit statt Homeoffice

Als im März 2020 wegen des ersten pandemiebedingten Lockdowns hunderttausende Arbeitnehmer plötzlich zu Hause arbeiten mussten, reagierte der Gesetzgeber rasch und dehnte den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung entsprechend aus. Seither gelten als Arbeitsunfälle auch Unfälle, die sich im zeitlichen und ursächlichen Zusammenhang mit der die Versicherung begründenden Beschäftigung im Homeoffice ereignen. Im Zusammenhang mit Wegunfällen wurde das Homeoffice dem Arbeitsplatz im Büro gleichgestellt. Dabei geht es zum Beispiel um Unfälle, die in der Mittagspause auf dem Weg in den nächsten Supermarkt passieren.

In den letzten Jahren hat sich jedoch gezeigt, dass Arbeitnehmer bei der Wahl ihres Arbeitsortes gerne flexibel wären, was auch von zahlreichen Unternehmen unterstützt wird. Nach einem derzeit in Begutachtung befindlichen Gesetzesentwurf tritt an die Stelle des "Homeoffice" künftig die "Telearbeit", die – bei entsprechender Vereinbarung mit dem Arbeitgeber – auch im Café, Hotelzimmer oder Park ausgeübt werden kann.

Achtung beim Versicherungsschutz

Während die geplante Novelle bei vielen arbeitsrechtlichen Vorschriften nur terminologische Anpassungen bringt, spielt für den Unfallversicherungsschutz der jeweilige Ort der Telearbeit eine wesentliche Rolle.

Vom "Wegeschutz" werden nämlich neben Haupt- und Nebenwohnsitz des Arbeitnehmers nur die Wohnung eines nahen Angehörigen (zum Beispiel Eltern, Lebensgefährten, Geschwister) und sogenannte Coworking-Spaces erfasst sein. Während also Wege von diesen Orten zu nahegelegenen Bankomaten, Restaurant oder Supermarkt zum Kauf einer Jause während einer Arbeitspause in der Regel geschützt sind, gilt dies für die Telearbeit in Cafés oder Hotelzimmern sowie an anderen Örtlichkeiten nicht.

Für Telearbeit in der Wohnung eines nahen Angehörigen bzw. in einem Coworking-Space, gilt zudem eine Einschränkung: Der Ort der Telearbeit muss sich entweder in der Nähe der Wohnung des Arbeitnehmers oder des Arbeitsplatzes befinden, oder es muss die Entfernung von der Wohnung zumindest "dem sonst üblichen Arbeitsweg" entsprechen. Auch für Wege vom Homeoffice aus und retour besteht der Versicherungsschutz übrigens nur insoweit, als das aufgesuchte Restaurant oder der Supermarkt in der Nähe der Wohnung liegt. Dass es im fußläufig erreichbaren Supermarkt nicht die gewünschten Mahlzeiten gibt, rechtfertigt nach der einschlägigen Judikatur nicht die Fahrt zu einem drei Kilometer entfernten Supermarkt (OGH 25.1.2022, 10 ObS 183/21s). (Eva Krichmayr, Andreas Tinhofer, 14.5.2024)