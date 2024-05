So sehen es die Sturm-Fans, so sieht es auch Hannes Kartnig. Der Ex-Präsident lobt die aktuellen Sportverantwortlichen Christian Ilzer und Andreas Schicker. "Die leisten wirklich gute Arbeit." APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Cupsieg hin, Meistertitel her. Für Hannes Kartnig steht zweierlei fest, bevor Sturm Graz mit zwei Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Salzburg in die letzte Bundesligarunde geht. Erstens: Sturm, das mit dem 2:2 beim LASK einen "Titelball" vergab, wird am Pfingstsonntag vor Heimpublikum gegen Austria Klagenfurt das zweite Double feiern, da kann Salzburg daheim gegen den LASK machen, was es will. Und (aber) zweitens: Mit dem ersten Double, das 1999 gelang, als der Klubpräsident Hannes Kartnig hieß, ließe sich dieser Erfolg nur schwer vergleichen. Weil? "Ganz andere Zeit, ganz anderer Fußball, ganz andere Liga."

Geht es etwas genauer, Herr Kartnig? Es geht. "Vor 25 Jahren war die Liga einfach besser. Es gab bessere Spieler, technisch bessere Spieler. Vor allem die Wiener waren besser, vor allem Rapid. Um die Wiener tut es mir ja fast leid. Es ist schade, dass die jetzt nicht auch mitmischen. Jetzt war halt Salzburg ein paar Jahre lang dominant. Aber ich schließe nicht aus, dass der Salzburger Haufen auch wieder zerfällt, wenn der Erfolg ausbleibt."

Schicker und Schilcher

Der Grazer Haufen, gemeint ist Sturm, wird laut Kartnig so bald nicht wieder zerfallen. "Die leisten wirklich gute Arbeit, haben konsequent aufgebaut. Vor allem auch der Andi Schicker hat wirklich etwas drauf. Der gefällt mir gut, er hat ein echtes Talent, gute Spieler zu finden. Wenn er noch ein paar Fremdsprachen könnte, wäre er wirklich mit dem Heinz zu vergleichen." Der Heinz ist Heinz Schilcher, der seinerzeit als Sportdirektor gemeinsam mit Kartnig, dem Präsidenten, und Ivica Osim, dem Trainer, die Sturm-Geschicke lenkte. Das führte 1996 zum ersten Cupsieg, 1998 zum ersten Meistertitel, dem 1999 das Double folgte, und zu drei Champions-League-Teilnahmen.

Schilcher ist 2018, Osim ist 2022 verstorben, Kartnig (72) erinnert sich gerne an die beiden und auch daran, wie sie ihn manchmal angelehnt ließen. "Ich bin nicht immer aus ihnen schlau geworden", gibt er zu. "Sie haben sicher eine Hetz gehabt mit mir, aber ich auch manchmal eine Hetz mit ihnen."

Ilzer und Osim

Christian Ilzer, den aktuellen Sturm-Coach, und Osim eint laut Kartnig nicht viel mehr als der Erfolg. "Ilzer arbeitet sicher gut. Aber natürlich ist der Ilzer kein Osim. Der Osim war einmalig, der Osim war ein Philosoph." Noch kleiner ist vielleicht die Schnittmenge zwischen Kartnig selbst und Christian Jauk, dem Präsidenten von Sturm Graz. Jauk? Ein Banker, die Seriosität in Person. Kartnig über sich selbst: "Ich bin ein Schauspieler, ich bin ein Tänzer, ein Verkäufer, ein Schmähführer." Verkäufer, das sei stets seine Rolle gewesen. "Einer muss den Sport ja verkaufen."

In die Ära Kartnig fielen bemerkenswerte Champions-League-Saisonen mit Grazer Beteiligung, die Heimspiele fanden in Liebenau statt, das neu errichtete und 1997 eröffnete Stadion war ja auch erst ein paar Jahre alt. Doch nun ist es nicht mehr Champions-League-tauglich, Sturm Graz müsste ausweichen, entweder nach Klagenfurt oder gar nach Wien, ins ebenfalls veraltete, aber immerhin große Happel-Stadion.

Drexler und Nehammer

Kein Wunder, dass in Graz diverse Pläne durch diverse Köpfe geistern. Dem Landeshauptmannkopf von Christopher Drexler (ÖVP) entsprang kürzlich sogar der Plan, das von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erwünschte Nationalstadion in die Steiermark zu holen. Drexler sieht Graz als die Fußballhauptstadt Österreichs und die Steiermark als Fußballbundesland Nummer eins. Er kann sich ein 50.000er-Stadion südlich von Graz am Schwarzlsee in Premstätten vorstellen. "Es muss nicht alles in Wien sein", sagte er. Kartnig dazu: "Ich glaube, das kann und wird dem Drexler gelingen. Die Idee ist ja wirklich gut. Eigentlich hätten wir das schon vor dreißig Jahren machen wollen."

Ob Sturm aktuell in der Champions League ein Leiberl hätte wie seinerzeit, als sogar einmal mit einem Gruppensieg der Aufstieg gelang? Kartnig bezweifelt es. Weil? "Wie gesagt, ganz andere Zeit." Vor 25 Jahren sei es gelungen, den einen oder anderen ausgezeichneten Kicker nach Graz zu lotsen. Jetzt definiere sich der Verein ganz anders. "Als Ausbildungsverein, und das ist ja auch schön und gut. Aber damit wirst du heute international kaum noch etwas reißen." Cupsieg hin, Meistertitel her. (Fritz Neumann, 13.5.2024)