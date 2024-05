Eine Woche lang suchten hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige bereits nach dem Sechsjährigen. APA/dpa/Daniel Bockwoldt

Bremervörde – Rund drei Wochen nach dem Verschwinden des sechsjährigen Arian im deutschen Bundesland Niedersachsen wollen die Ermittler die Suche nach dem autistischen Kind wieder intensivieren. "Mittlerweile verstehen wir es nicht, dass der Junge nicht irgendwo gefunden wird", sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp am Montag. Am sonnigen langen Wochenende seien viele Menschen am Fluss Oste unterwegs gewesen.

In dieser Woche sei wieder eine Suchaktion auf dem Fluss geplant. "Wir werden dabei auch technisches Gerät einsetzen", sagte der Sprecher. Als zweite Maßnahme sollen erneut die Bewohnerinnen und Bewohner der Ortschaften in der Nähe von Arians Zuhause in Bremervörde-Elm befragt werden, ob sie Beobachtungen gemacht haben. "Es wird eine Art Klinkenputzen sein", sagte van der Werp.

Suche Ende April eingestellt

Der autistische Bub wird seit dem 22. April vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass er sein Zuhause selbstständig verlassen hat. Eine Woche lang suchten hunderte Einsatzkräfte und Freiwillige bereits Tag und Nacht an Land, aus der Luft und im Wasser. Im Einsatz waren Suchhunde, eine Reiterstaffel, Helikopter, Drohnen, ein Bundeswehr-Flieger, ein Amphibienfahrzeug, Boote und Taucher. Ende April stellte die Polizei die aktive Suche zunächst ein. Eine Gruppe aus fünf Ermittlern und Ermittlerinnen bearbeitet den Fall weiter und geht Hinweisen nach.

Die Ungewissheit sei für die Angehörigen und alle Beteiligten sehr belastend, sagte der Polizeisprecher. Nach wie vor erscheine ein Unglücksfall am wahrscheinlichsten, weil Arian am 22. April sein Zuhause abends allein verlassen habe. Aufnahmen einer privaten Überwachungskamera zeigen, wie der Sechsjährige Richtung Wald läuft. Ermittelt werde aber in alle Richtungen, sagte der Sprecher: "Wir haben es niemals ausgeschlossen, dass er entführt wurde." (APA, 13.5.2024)