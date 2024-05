Sportdirektor Peter Schöttel und Präsident Klaus Mitterdorfer waren beiInnenminister Gerhard Karner und hatten einen Ball mit. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien – Da muss nicht um den lauwarmen Brei geredet werden, Faktum ist: Die Gefährdungslage bei der Fußball-EM in Deutschland, sie beginnt am 14. Juni, ist hoch. Eine negative Steigerung könnte es bei den Olympischen Sommerspielen in Paris geben (ab 26. Juli). Innenminister Gerhard Karner von der ÖVP lud am Montag zu einer Pressekonferenz in den Festsaal seiner Arbeitsstätte. Er war kein Alleinunterhalter, Fußballpräsident Klaus Mitterdorfer und sein Sportdirektor Peter Schöttel standen ihm bei. Die Taskforce wurde vor einem Jahr gegründet, das Trio lobte die lösungsorientierten Gespräche. Conclusio: Das österreichische Nationalteam fühlt sich sicher. Karner: "Es kann sich auf das konzentrieren, was es am besten kann: Fußballspielen." Mitterdorfer ergänzte: "Ja, wir haben ein gutes Gefühl, werden mit Herz und Leidenschaft spielen."

Österreich ungefährlich

Seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und vor allem seit dem 7. Oktober 2023, dem Angriff der Hamas auf Israel, liegt die Terrorwarnstufe bei vier (fünf ist das Maximum). Sportliche Großveranstaltungen sind laut Karner "immer eine besondere Herausforderung für die Sicherheitsbehörden. Und in diesen Zeiten hat sich das verschärft." Natürlich liegt das Hauptproblem, die Hauptarbeit, bei den deutschen Veranstaltern. Österreich stellt 25 szenekundige Polizisten und Polizistinnen, sie begleiten die Fans. Es wird Grenzkontrollen geben. Zu den Vorrundenspielen in Düsseldorf gegen Frankreich und in Berlin gegen Polen und die Niederlande werden jeweils 20.000 Österreicher erwartet, ergibt insgesamt 60.000. Sie sind alle registriert. Die drei Partien werden von den deutschen Behörden als "niedrig gefährlich" eingestuft, das kann, muss aber nicht mit Österreichs Neutralität zusammenhängen. Matches der Ukraine gelten beispielsweise als "Hochrisiko". Ist Not am Hund, schickt Karner bestens ausgebildete Sprengstoffspürhunde nach Deutschland.

Wie am Flughafen

Hierzulande macht das Public Viewing Sorgen, bisher sind 80 Fanzonen angemeldet, es werden noch deutlich mehr werden. Bei den großen Veranstaltungen, speziell in den Landeshauptstädten, gibt es bei den Eingängen strenge Sicherheitskontrollen, man kann also für anstehende Flugreisen in den Sommerurlaub üben. Angeblich ist man auch auf Drohnenangriffe gut vorbereitet, über die Kosten wird geschwiegen.

Kurze Wege

Österreichs Kicker schlagen ihr Hauptquartier in Berlin, im Schlosshotel Grunewald, auf. Sie wohnen dort exklusiv, das macht die Bewachung einfacher. Schöttel: "Wir haben kurze Wege." Es wird öffentliche Trainingseinheiten geben. Ein Platz im Mannschaftsbus ist stets für einen Sicherheitsbeamten reserviert. Schöttel war einst selbst bei Großveranstaltungen als Spieler dabei. "Meine Erfahrung war, dass du von den gesamten Maßnahmen recht wenig mitbekommst. Man konnte sich auf das Wesentliche konzentrieren." Am 21. Mai gibt Teamchef Ralf Rangnick in Wien den vorläufigen Kader bekannt. Bei der EM gestattet der europäische Verband Uefa 26 Kicker pro Nation, man muss dieses Kontingent aber nicht ausschöpfen. Am 7. Juni muss jedoch Rangnick seine Entscheidung bekanntgeben.

Kein Jammern

Laut Schöttel wird über die genaue Anzahl intern diskutiert. "Ob wir tatsächlich 26 mitnehmen, ist noch offen. Zu viele könnte auch zu viel Enttäuschte bringen, das kann sich dann negativ aufs interne Klima auswirken." Bittere Ausfälle wie jene von Mittelfeldmotor Xaver Schlager, Tormann Alexander Schlager oder Kapitän David Alaba (sofern kein Weltwunder passiert) hat man mangels Alternative akzeptiert, Jammern ist für Rangnick keine Option, allerdings sollte mit Kreuzbandrissen Schluss sein. Gebangt wird um Innenverteidiger Philipp Lienhart und ein paar andere Angeschlagene (Kevin Danso, Max Wöber). Schöttel: "Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft für die große Bühne zustande bringen." Innenminister Karner freut sich auf "eine hoffentlich erfolgreiche, sichere und friedliche EM". Anders ausgedrückt: Die österreichischen Sprengstoffspürhunde mögen daheimbleiben. (Christian Hackl, 13.5.2024)